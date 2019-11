A continuación, un recuento de las principales noticias que marcaron la semana en el ámbito policial, judicial y social en Lima y el interior del país.

1. Corredores complementarios

La Municipalidad de Lima anunció el último jueves que instalará 150 cámaras de videovigilancia en las principales vías por donde circulan los buses de las empresas que operan en los corredores complementarios, a fin de erradicar a los vehículos que realizan el transporte informal de pasajeros, como los ‘taxi colectivo’. La medida se dio luego que la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) de los corredores complementarios anunció el último miércoles la suspensión de sus servicios.

Durante una conferencia de prensa, el gerente general de la ACTU, Ángel Mendoza Aguirre, había dicho que los servicios de los corredores complementarios serían suspendidos el jueves 7 de noviembre hasta las 8 a.m., debido a que a la fecha Pro Transporte no cumplió con ejecutar la exclusividad de las vías concesionadas, el retiro de transporte informal, la modificación de los recorridos de rutas de Lima y Callao para que puedan circular los corredores complementarios, entre otros temas. Sin embargo, dicha suspensión no se llevó a cabo.

Por otro lado, alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y los representantes de las empresas concesionarias mantuvieron una reunión el último jueves en la que uno de los acuerdos a los que llegaron fue la implementación del sistema de fiscalización electrónica.

2. Paro contra Quellaveco

El último martes, la población del Valle de Tumilaca retomó la movilizaciones y bloqueos contra el proyecto minero Quellaveco, en la región Moquegua. Según expresaron los manifestantes, el Gobierno nacional no habría cumplido con algunos acuerdos que se tomaron. Ellos se apostaron nuevamente en la carretera Binacional, restringiendo el paso de los vehículos y reabriendo el tránsito por periodos breves.

Los pobladores piden al Gobierno que anule la licencia de construcción que tiene la mina Quellaveco, debido a que se encuentra en la carretera de la cuenca del río Asana. Ellos aseguran que la construcción de esta mina ya está contaminando el río principal que usan para la agricultura y el consumo humano en el sector.

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, sostuvo que el Ejecutivo está comprometido a establecer un espacio de diálogo con la población del valle de Tumilaca. Asimismo, refirió que, de viajar a Moquegua, está dispuesto a insistir con un espacio de entendimiento.

Sin embargo, el coordinador del equipo técnico de los agricultores de Tumilaca (Moquegua), Guido Herrera, negó que el Poder Ejecutivo haya tenido algún acercamiento para establecer una mesa de diálogo con los protestantes. Asimismo, indicó que la medida acatada por los agricultores fue positiva, debido a que no ha desencadenado ningún acto de violencia y que progresivamente se está dando a conocer la problemática social y medioambiental que ha originado la empresa minera Anglo American Perú.

3. Taxista baleado en La Molina

El último martes, el taxista Ángel Rosado Gerónimo resultó herido de bala luego que delincuentes lo atacaran para robarle su vehículo en el distrito de La Molina. Los hampones huyeron luego del asalto.

En su intento por fugar de la policía y personal del serenazgo de La Molina, los ladrones amenazaron a Ángel Rosado para que les entregue su vehículo, sin embargo el chófer puso resistencia y fue baleado por los criminales. El taxista quedó herido de ambas piernas y fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa, donde actualmente se encuentra estable, según informó el Ministerio de Salud.

Por otro lado, los delincuentes aún no han sido capturados y nuevas imágenes captadas por la cámara interna de un vehículo de Serenazgo podría ayudar con su identificación y posterior detención.

4. Policías acusados de violación

El pasado martes, el Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva para los tres policías de la comisaria de Paramonga que son acusados de violar a una joven de 18 años en Barranca, tras asistir a una discoteca.

El fiscal provincial Héctor Purizaca, del 2° Despacho de Decisión Temprana de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Barranca, había solicitado la medida restrictiva contra los agentes Yonathan Ayala Jaramillo, Antonhy Moreno Gutiérrez y Ángel Solano Retuerto, quienes estaban detenidos desde el pasado 3 de noviembre.

Como se recuerda, la joven denunció que estuvo retenida y fue violada por los suboficiales en una vivienda tras salir de una discoteca. Ante dicha situación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) indicó que los agentes de la comisaría de Paramonga no brindaron una atención inmediata a la víctima cuando denunció lo ocurrido.

5. Tía María

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) anunció que, durante la próxima semana, presentará una demanda contencioso-administrativa contra el proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern Perú.

Walter Paz, jefe de Asesoría Jurídica de la entidad regional, precisó que se busca anular dos resoluciones: la N°328 de la Dirección General de Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que el 8 de julio autorizó la construcción del proyecto en la provincia de Islay; y la N°527 del Consejo de Minería (CM), que el 29 de octubre ratificó dicha licencia.

Asimismo, el funcionario agregó que la demanda será presentada ante un juzgado de Lima; en caso de que no esta sea admitida por el juez, recurrirán a una acción de amparo.

En tanto, diferentes organizaciones sociales de la región Arequipa anunciaron que realizarán una movilización este martes 12 de noviembre contra del proyecto minero Tía María. El representante del comando de lucha en apoyo al Valle de Tambo, Jorge del Carpio, aclaró que no se trata de un paro, sino solo de una manifestación con bloqueos humanos.

6. Sunedu deniega licenciamiento a dos universidades

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó el último viernes el licenciamiento institucional a la Universidad Peruana Austral, en Cusco, y la Escuela de Posgrado San Francisco Xavier (SFX), con sede en Arequipa.

Según la Sunedu, ambas casas de estudios no cumplieron las condiciones básicas de calidad (CBC) de la Ley Universitaria, por lo que tienen hasta dos años para cerrar sus puertas. A la fecha, son 24 universidades del país las que no han obtenido su licenciamiento.

En el caso de la Austral, que se fundó en el 2012 y tiene 889 estudiantes, la superintendencia identificó deficiencias en sus planes de estudios,sus instrumentos de gestión en seguridad y salud y sus líneas de investigación, entre otros aspectos.

En el caso de la SFX, que inició actividades en el 2011 y cuenta con apenas 17 alumnos, se determinó que “no posee un proyecto institucional articulado y consistente para la adecuada prestación del servicio educativo”. En redes sociales, la escuela informó que presentará un recurso de reconsideración.

7. Sutep anuncia paro

El pasado lunes, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) anunció un paro nacional el próximo jueves 21 de noviembre en demanda de mejores condiciones salariales y un mayor presupuesto en el sector.

Lucio Castro Chipana, secretario general del gremio magisterial, informó a Canal N que esta decisión fue tomada el último sábado durante la IV Asamblea Nacional de Delegados luego de que se oficializara el segundo aumento de S/ 100 para este año, lo que eleva la remuneración mínima de docentes a S/ 2.200.

Tras este anuncio, la ministra de Educación, Flor Pablo, pidió al Sutep reconsiderar el paro programado para el 21 de noviembre, debido a que, según expresó, pondría en riesgo el aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, enfatizó que el Gobierno cumplió con el aumento salarial de 200 soles para los maestros y que para el próximo año, también habrá otro aumento de 200 soles, el cual está contemplado en el presupuesto.

8. Trasladan a Edwin Donayre

El excongresista Edwin Donayre fue trasladado la tarde del último martes al penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho (SJL), para cumplir una sentencia de 5 años de cárcel por el caso Gasolinazo.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detalló que se coordinó con la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar el traslado de Donayre al mencionado centro de reclusión. Es así que alrededor de las 6 de la tarde una ambulancia de dicha institución salió de la carceleta que se encuentra en la sede de la Fiscalía de la Nación.

Como se recuerda, el exparlamentario fue capturado el jueves 31 de octubre en Puente Piedra. Debido al feriado largo en el sector público, el detenido permaneció hasta el lunes en manos de la Policía Nacional, en la sede de requisitorias. Recién ese día fue puesto a disposición del Poder Judicial y trasladado a la carceleta.

Por medio de una carta, el general en retiro contó que habría recibido maltrato durante su detención. Señaló que tuvo que dormir en el suelo, cuando necesitaba un chequeo médico urgente pues padece de diabetes.

9. Detienen a mototaxista acusado de violar a menor

Un mototaxista fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusado de violar a una menor de 13 años, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). El mayor PNP Ricardo Vargas Contreras, jefe de la comisaría de Santa Elizabeth, indicó que la intervención ocurrió cuando los agentes realizaban una labor de patrullaje en la citada jurisdicción.

Según América Noticias, Alexander Hurtado Torres (48) registra denuncias e ingreso al penal por el delito contra la libertad sexual en agravio de su menor hija. Este hecho también ocurrió en SJL.

Vargas Contreras indicó que el Ministerio Público investiga este reciente hecho y la menor agraviada pasó por la cámara Gesell. Precisó que el examen determinó que la adolescente fue víctima del abuso sexual.