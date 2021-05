13 de 22

Josefina Balbuena, 81 años. Lugar de vacunación: colegio Tnt. Crl. Alfredo Bonifaz, Rímac. "Me sentí bien, finalmente más tranquila. No me gustaban las vacunas, pero ahora que me han vacunado, me siento mejor y estoy protegida. La mejor opción ante la fea situación que atravesamos es vacunarse".