Se confirmó que una tercera persona falleció a consecuencia del COVID-19 en la región La Libertad . Se trata de un adulto mayor de 79 años que murió el último sábado en el hospital Belén de Trujillo.

Canal N indicó que la última víctima residía en el distrito de Laredo y fue internado en el centro hospitalario el último viernes. Él presentaba comorbilidades como diabetes e hipertensión arterial.

Pedro Díaz Camacho, jefe del Departamento de Epidemiología del Hospital Belén, detalló a RPP TV que las personas que murieron en La Libertad no habían recibido la vacuna bivalente contra el COVID-19 y que, además, tenían comorbilidades.

“La semana que ha pasado se han registrado tres muertes por COVID-19 en personas mayores de 72 años. La característica de estas personas es que no están inmunizadas, no tienen su último refuerzo de la vacuna bivalente, por lo tanto, no tienen el esquema completado y además tienen comorbilidad, algunos tienen hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca, y otros tipos de problemas”, expresó el especialista.

Además, pidió a las autoridades que proporcionen a los hospitales las pruebas que permitan el diagnóstico del COVID-19, a fin de que los médicos puedan establecer el tratamiento.

El ministro de Salud, César Vásquez, reportó que hasta el día de hoy, lunes 8 de enero, un total de 13 (trece) personas han fallecido tras contagiarse de COVID-19 en el país.