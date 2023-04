El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, pidió al mandatario de Chile, Gabriel Boric, y de otros países a que “solucionen sus problemas” y “que no los tiren hacia otro país” ante la crisis migratoria que se registra en la frontera sur, donde decenas de extranjeros, en su mayoría venezolanos, tratan de ingresar al país pero no se les permite el ingreso por no contar con la documentación requerida.

“Lo que le pedimos al presidente (Gabriel) Boric y a los demás presidentes es que solucionen sus problemas y que no los tiren hacia otro país. Pero lo que sí estamos haciendo activamente es conversando con las autoridades migratorias chilenas para resolver un problema que afecta a los dos países”, expresó en declaraciones a la prensa.

Otárola remarcó que esta situación no afecta la relación entre ambos países, y consideró que las reacciones de las autoridades chilenas por la emisión del decreto supremo que declara la emergencia las fronteras del país.

“Concretamente lo que ha sucedido hoy, yo puedo deducir, es que ha sido por la publicación de este decreto que declara el estado de emergencia (la frontera) y algunas personas ya están desplazándose muy rápidamente hacia nuestro país”, enfatizó.

“No afecta las relaciones (entre ambos países), al contrario, nos obliga a cooperar activamente entre los dos países”, agregó.

El jefe del Gabinete Ministerial indicó que la Cancillería peruana también se ha puesto en contacto con las autoridades de Venezuela para que ayuden a solucionar el tema de sus ciudadanos migrantes.