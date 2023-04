En su momento, Protransporte, adjunto a la Municipalidad Metropolitana de Lima, fue la entidad encargada de licitar y contratar a las empresas para las cinco líneas de los corredores complementarios. Entre 2014 y 2016, aproximadamente, se firmaron los contratos; pero, en 2020, pasaron a manos de la ATU. Estos contratos, según explican los operadores, son autosostenibles. Es decir, se mantienen con lo que se recauda de las tarifas que pagan los usuarios.

Según denuncian las empresas operadoras, la ATU no ha cumplido con cláusulas fundamentales del contrato que permiten la recaudación necesaria para que sean sostenibles. Entre estas cláusulas está la exclusividad de las vías para los corredores y la fiscalización al transporte informal. Al no hacerse eso, se genera una competencia desleal con los corredores.

A raíz de la suspensión de operaciones del corredor amarillo y la posible clausura del Morado, este Diario conversó con los diversos operadores. Esta es la situación de cada uno de ellos:

Corredor morado

Esta ruta cuenta con cuatro líneas que van desde San Juan de Lurigancho hasta Magdalena (404), San Isidro (405 y 409) y Cercado de Lima (412). El precio es de S/ 2,50 general y S/ 1,25 estudiante. Gerardo Hermoza, gerente de la junta de operadores del corredor morado, indicó que si la situación con ATU continúa como está y el Ejecutivo no interviene, el corredor morado operaría únicamente hasta el 15 de mayo .

“Tenemos desde el 2016 operando, antes éramos cuatro [operadores] y ahora quedan dos, los otros dos están quebrados. Los quebró Protransporte y ahora la ATU. Todo queda en promesas y no cumplen. Antes teníamos 280 buses y ahora 150. La ATU sabe que semana a semana comienzan a caer los buses, mandamos documentos a la presidenta de la autoridad y no responde, no gestiona, etc. No pueden retirar al transporte informal, no arreglan vías, paraderos, no hay fiscalización”, dijo Hermoza.

Agregó que con la nueva ley, que autoriza a los transportistas tradicionales a circular por cinco años más, se complica aún más la situación. “Si eso se va a dar, cómo es que el Sistema de Transporte Integrado va a avanzar”, cuestionó.

Actualmente el corredor morado tiene cuatro rutas. (Foto: Lenin Tadeo) / Lenin Tadeo

Explicó que lo que se necesita es fiscalizar al transporte informal y retirar a las rutas que van por encima del corredor. En un inicio se había mencionado que el corredor morado operaría únicamente hasta el 1 de mayo. Sin embargo, este lunes se realizó una junta de operadores y se decidió que, de no cambiar las circunstancias, se opeararía hasta la quincena de mayo. Hermoza indicó que también se reunieron con ATU para para solicitar reunión con la presidenta y directoras para que expongan cuándo cumplirán su parte contractual.

Además… El corredor Morado moviliza a más de 66 mil personas al día, según ATU. El contrato con Protransporte se firmó en julio del 2016 y pasó a ATU en agosto del 2020. El contrato todavía no está en fase de operación debido a que la autoridad no ha cumplido con los acuerdos.

Corredor azul

La situación del corredor azul tampoco es positiva, explica Luis Morán, representante legal de Consorcio Transporte Arequipa S.A., empresa operadora de dicha línea. El sistema tiene una deuda aproximada de 50 millones de soles con el operador . Indicó que la ATU debe gestionar para que haya suficientes pasajeros y se pague.

El corredor azul cuenta con seis rutas que van desde el Rímac a Barranco (301) y Miraflores (305 y 336), San Juan de Lurigancho a Miraflores (303), Mónaco hasta Acho (370) y Las Lomas hasta Amancaes (371). La tarifa general es de S/ 2,20 y la de estudiante S/ 1,10.

Morán explicó que “la situación no es la mejor, taxis colectivos y transporte informal hacen bastante difícil la operación. Nuestro contrato es autosostenible, semana a semana los ingresos no alcanzan para pagarle al operador por kilómetro y pasajero”.

El sistema tiene una deuda de 50 millones de soles con el operador, según mencionó el representante. / ALESSANDRO CURRARINO

“Poco a poco las empresas van a ir muriendo”, dijo. Agregó que probablemente en el mes de junio los operadores del corredor azul podrían decir que, si no se ha solucionado el tema, deben dejar de funcionar. “Se debe arreglar el contrato para que sea sostenible y no haya deuda”, remarcó.

Para que no clausuren las operaciones, el representante del corredor azul indicó que la ATU debe fiscalizar que no haya transporte colectivo. Además, se debe encontrar una forma de modificación del contrato para pagar las deudas. Sobre esto, aseguró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe involucrarse. Por último, se debe tener un sistema de recaudo integrado.

Sobre esta línea… El corredor Azul moviliza 60 mil pasajeros al día, según ATU. El representante indicó que el objetivo es pasar a la parte de operación del contrato, pero para eso el corredor tendría que invertir en 160 buses para complementar la red de alimentadores. La ATU tendría que hacer la licitación.

Corredor amarillo y rojo

El corredor amarillo ha sido el segundo de los corredores complementarios en dejar de funcionar. El primero fue el corredor Verde, el cual dejó de hacerlo en 2020. En un acuerdo bilateral, la ATU y la empresa Perú Bus Internacional S.A. - quien también opera el corredor rojo - decidieron que este lunes 24 de abril se suspendan las rutas desde Canta Callao hasta Parque Zonal Huáscar (101) y de Avenida A en San Martín de Porres a Javier Prado en Surco (107).

ATU explicó que “el servicio se suspende debido a problemas generados por las modificaciones realizadas entre el 2015 y 2018 al contrato de concesión, y que han sido heredados por la ATU”. Sostuvo que en esos años se modificaron las fórmulas económicas para calcular tarifas. Esto impidió que el servicio sea rentable, perjudicando al concesionario. Agregó que se volverá a operar cuando estos problemas sean superados.

Por otro lado, indicó que los usuarios no se verán afectados por la suspensión de dichas rutas pues “tienen como alternativa nueve servicios de transporte público convencional que tienen recorridos similares al corredor amarillo”.

El corredor rojo tiene cuatro rutas con una tarifa general de S/ 2,20 y estudiante S/ 1,10.

Esto ha generado cierta indignación en especialistas pues explican que es contradictorio ya que la ATU debería apoyar el Sistema de Transporte Integrado. “Debería ser exactamente al revés. Debería ayudarse al Metropolitano y corredores porque es el mejor servicio, pese a las deficiencias”, dijo Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ámbar.

¿Qué ha llevado a la suspensión de las rutas 101 y 107 del corredor Amarillo? La ATU y el concesionario tomaron esta decisión por una serie de problemas en el contrato de concesión. Te explicamos todo en nuestro hilo. pic.twitter.com/MD4mJ0XXXl — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) April 20, 2023

Sobre la situación del corredor rojo y el amarillo, El Comercio pudo conocer que el primero se encuentra en fase de pre operación y el amarillo en fase de prueba. En ambos casos, los concesionarios han cumplido todos los requisitos para pasar a la siguiente etapa, pero el concedente no ha cumplido, indicaron fuentes de este Diario.

El corredor rojo tiene actualmente las rutas 201 del Óvalo de La Perla a Ate (201), de Pachacámac a San Miguel (204), de San Miguel a La Molina (206) y de San Miguel hacia Ate (209).

Además… El corredor rojo moviliza a 145 mil personas al día y el amarillo transportaba a 25 mil usuarios, según ATU.

🚍¿Por qué se va a suspender el servicio del corredor Amarillo? Esta es una decisión temporal y de mutuo acuerdo con el concesionario, la cual se hará efectiva desde este lunes 24 de abril y no afectará tu viaje ni el de los demás usuarios. Conoce los motivos en este video.▶️ pic.twitter.com/R7guff4IsQ — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) April 22, 2023

Posibles soluciones

Quispe Candia explicó que cuando se realizó el proyecto de corredores complementarios se pensaba tener cinco mil buses, aunque ahora hay menos de 800. Una de las acciones que debió tomar la ATU es implementar lo que faltaba. Debería hacer, de acuerdo a la ley, una licitación pública, sostuvo.

Por otro lado, explicó que para subsidiar las tarifas, primero debe ser un sistema integrado y eso solo se realizará cuando se complete la flota de corredores. “Se deben mejorar los contratos para que las empresas mejoren la rentabilidad. Además, impulsar la implementación del sistema integrado, licitar lo que falta porque no se tiene ni la quinta parte de la flota”, sostuvo.

Para Gustavo Guerra García, ex presidente de Protransporte, uno de los grandes problemas es la competencia desleal que se genera entre los colectivos informales y las rutas tradicionales con los corredores. Además, la implementación de los corredores complementarios de manera incorrecta.

Asimismo, explicó que esta situación se complicó aún más con la pandemia pues la demanda de transporte público bajó y hasta ahora no se recupera. Está a un 70% de lo que era en el 2019, previo a la pandemia. “La combinación de estos tres problemas hace que estén pasando apuros”, dijo.

Lo que debería hacer la ATU, sostuvo, es generar la condiciones para reducir la competencia desleal del taxi colectivo y rutas informales. También, hacer carriles exclusivos donde sea posible. Por otro lado, se deben revisar los contratos para que estos sean sostenibles, “el contrato no prevenía que la demanda iba a caer en 30%. Se debe ver cómo se modifica porque ha habido un cambio de hábito estructural”, puntualizó.

Respuesta de ATU

En diálogo con este Diario, David Hernández, director de Operaciones de la ATU, indicó que cada contrato de concesión menciona las rutas que se deben retirar de las líneas de los corredores (aquellas que se superponen). Aseguró que dichas rutas sí han sido retiradas por la ATU, pero que no se pueden retirar más rutas pese a los pedidos de los operadores.

Por otro lado, indicó que la fiscalización a taxis colectivos informales sí se está haciendo en conjunto con la Policía Nacional y otros distritos. Hernández mencionó que “hay un trabajo, sí, pero hay un daño que lo sentimos todos como ciudad [por la informalidad], pero hay un tema que rebasa a las capacidades de una fiscalización de incumplimiento con el serivio, estamos hablando de delincuencia”.

Por último, explicó que desde ATU han planteado la renegociación de los contratos y ya están trabajando en ello. “Esta gestión ha hecho una revisión y ha planteado una modificación de los contratos”, dijo. Sobre el corredor amarillo indicó que se tomó la decisión de suspender operaciones como manera preventiva para que las tarifas no suban y los usuarios no se vean afectados, así como tampoco los operadores.

Afectación al usuario y beneficio a los informales

La eliminación del corredor amarillo ha afectado a los usuarios de estas rutas, pese a que ATU dijo que no lo haría. Quienes antes pagaban unos S/ 2,70 ahora pueden pagar hasta 10 soles por transbordos. Además, también sube el tiempo de viaje.

Cynthia Yamamoto, fundadora de Peruanos de a Pie, dijo que “el tiempo y dinero es un problema para los pasajeros”.

Además, al dejar de apostar por el sistema de transporte integrado, quien gana es la informalidad. “Si no, no existieran los colectivos, que tienen una logística montada frente a la ineficiencia de los corredores. Todavía son inseguros para los usuarios”, dijo.