El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra Jaime Cillóniz tras ser denunciado por la actriz Danna Ben Haim de intento de secuestro, luego de retenerla por 13 minutos en un ascensor de un edificio, ubicado en la calle San Ignacio de Loyola, en Miraflores.

A través de Twitter, la institución señaló que la indagación estará a cargo de la fiscal Janet Luz Bernal Loayza, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores.

Jaime Cillóniz, expresentador de programas, dio su versión de lo ocurrido con la actriz Danna Ben Haim, quien lo denunció por el delito de intento de secuestro por retenerla contra su voluntad por cerca de 15 minutos en un ascensor.

En diálogo con ATV, Cillóniz trató de minimizar su accionar contra Danna Ben Haim y aseguró que, supuestamente, no le impidió la salida del ascensor a la joven, tras llegar por error a su departamento.

¿Qué no la dejaba salir? Por Dios, la mujer estaba metida en el ascensor al fondo con una bolsa, que le dije ¿qué hace usted, repartiendo cosas? No me pidió (que cerrara la puerta) y si me pidió no me di cuenta”, indicó Cillóniz.

Por su parte, y en una entrevista para El Comercio, la actriz conocida por aparecer en la serie “De Vuelta Al Barrio” comentó que actualmente se encuentra mucho más tranquila y bien acompañada por las muestras de apoyo de sus amigos, familiares y miles de usuarios en sus redes sociales.

Añadió que es la primera vez que pasa por un tipo de experiencia así y que sintió “una desesperación inexplicable”. En el video se puede observar que finalmente la joven logra escapar tras la intervención de unos vecinos que acudieron a su llamado de auxilio.

#LoÚltimo | La fiscal Janet Luz Bernal Loayza, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, abrió investigación preliminar ante la denuncia por intento de secuestro presentada por Danna Ben Haim en contra de Jaime Cilloniz. pic.twitter.com/zEGTWfvUbQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 14, 2021

