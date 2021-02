Conforme a los criterios de Saber más

Durante casi dos horas, este jueves la primera ministra Violeta Bermúdez, la ministra Pilar Mazzetti y otros representantes del Ejecutivo escucharon en el pleno del Congreso cómo los parlamentarios formulaban sus preguntas sobre el manejo de la pandemia, pero también sus críticas ante el avance del COVID-19 en el país. Sin embargo, también hubo tiempo para que se recordaran dos propuestas presentadas desde la Plaza Bolívar esta semana.

Una de ellas tiene como autor a Posemoscrowte Chagua (Unión Por el Perú), quien a través del proyecto de ley Nº7022-2020/CR plantea la derogación del Decreto Supremo Nº008-2021-PCM y con ello la anulación del estado de emergencia nacional por la crisis sanitaria, además de la cuarentena general establecida en 10 regiones en alerta extrema. La iniciativa fue ingresada el pasado 2 de febrero.

En su exposición de motivos de 15 páginas, Chagua explicó que, “si bien es cierto que la protección al derecho a la salud es primordial”, estas medidas afectarían el derecho al trabajo. Asimismo, argumentó que el primer confinamiento decretado por el Gobierno de Martín Vizcarra –en marzo del 2020– tuvo resultados “negativos”, ya que no evitaron que el Perú se convierta en el país con mayor mortalidad en el mundo por el coronavirus.

En otro pasaje, el parlamentario de UPP enumeró las deficiencias que –según consideró– mostró la gestión de Vizcarra. Entre ellas, “repetir la propaganda de Bill Gates y la industria de las vacunas cuando dicen que ‘el mundo sólo volverá a ser como antes cuando todos nos vacunemos’” y “dejar de aprovechar el uso de alternativas baratas y de fácil uso como el dióxido de cloro, a pesar que existen cientos de médicos y personal de salud que lo usan con éxito”.

“Soy antivacuna”

Consultado por El Comercio sobre su propuesta, Chagua reiteró que la cuarentena no ha sido efectiva, sino que “ha obligado a la población que vive del trabajo informal a trabajar en peores condiciones”. No consideró que el derecho al trabajo esté por encima del derecho a la salud, pero manifestó que existen alternativas al confinamiento que “no atentan tan drásticamente” contra la actividad laboral.

En su proyecto de ley, mencionó entre esas opciones al uso masivo de la ivermectina como profiláctico con prescripción, y al uso del dióxido de cloro (CDS) bajo prescripción de médicos “que firman una declaración jurada que saben manejar este compuesto”. De hecho, no es la primera vez que el parlamentario se muestra a favor del CDS: en agosto pasado, presentó una moción para formar una comisión en el Congreso que investigue los posibles beneficios y efectos adversos de este producto.

“Defiendo y defenderé que se estudien todas las posibilidades y opciones para salvar vidas. No existen las recetas únicas para combatir las enfermedades [...] Me pregunto: ¿por qué no puede pasar lo mismo con el dióxido de cloro? Por qué no podemos investigar. No pido que lo apliquen inmediatamente, pero sí que se investigue, como mínimo [...] Yo no he tomado el dióxido de cloro cuando estuve enfermo del COVID-19; pero sí he usado recientemente dióxido de cloro para experimentarlo en mi cuerpo, hasta ahora no me he intoxicado”, indicó Chagua a este Diario.

Cuando se le preguntó sobre sus cuestionamientos ante lo que denominó “la propaganda de Bill Gates y la industria de las vacunas”, respondió que no estaba de acuerdo con la pronta vacunación en el Perú. Y agregó: “Soy antivacuna. Soy una persona que cuida la salud de los peruanos. Esta vacuna no es fiable, es la vacuna menos fiable que va a experimentar nuestra nación. Asimismo, cualquier peruano tiene el derecho a negarse a que se le inyecte una vacuna, no solamente la del COVID-19, sino cualquiera”.

Posemoscrowte "Iro" Chagua ha participado en diversas manifestaciones a favor del uso del dióxido de cloro ante el COVID-19. Esta foto es de octubre del 2020. (Foto: Facebook)

“Las gestiones con Moscú”

La segunda iniciativa ante la segunda ola surgió desde la Comisión de Salud del Congreso. Su presidente Omar Merino López (Alianza Para El Progreso) emitió el miércoles un comunicado donde anunciaba –a título personal– que había iniciado “las gestiones con Moscú y laboratorios europeos certificados para obtener las vacunas Sputnik V para el Perú”. Estas dosis fueron desarrolladas por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, en Rusia.

Esto sucedió un día después de que se confirmara una eficacia del 91,6% en estas vacunas, luego de un análisis de los ensayos clínicos publicado por la revista médica The Lancet (que además fue validado por expertos independientes). Aunque Merino López aseguró que el diálogo con las autoridades rusas fue formalizado mucho antes, el 27 de enero pasado, cuando envió una carta al doctor Kiril Dmitriev, CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, responsable del financiamiento de estas dosis.

Sin embargo, el Ejecutivo ha señalado en diversas ocasiones que será el Gobierno Nacional el encargado de negociar y gestionar la compra de vacunas en el mercado internacional. Al respecto, el propio embajador ruso en el Perú, Igor V. Romanchenko, confirmó en enero que su país ya estaba “en conversaciones” con el Estado Peruano para la adquisición de dosis, y que habían entregado “los resultados científicos de la tercera fase” de su investigación.

En sus redes sociales, el congresista Merino López promociona el haber "iniciado gestiones" para una futura compra de la vacuna rusa Sputnik V. Precisó a El Comercio que solo busca ayudar al Ejecutivo con sus contactos. (Foto: Facebook)

En diálogo con El Comercio, Merino López precisó que desde la Comisión de Salud “no vamos a comprar vacunas, sino que estamos apoyando a gestionar y ser un puente entre Rusia y el Perú para que podamos adquirirlas”. Agregó que el grupo de trabajo parlamentario tiene “contactos con empresarios que vienen gestionando esta vacuna en España” . “Anoche tuvimos entrevistas en diferentes canales de la televisión rusa, somos hermanos”, dijo.

El congresista de APP descartó que esta iniciativa tenga un carácter “populista”. Y concluyó: “La próxima semana tendremos una videollamada con el alto nivel de Rusia. No estamos entrampando la compra de la vacuna rusa, sino que queremos ayudar al Gobierno con nuestros contactos. El Ejecutivo debería estar agradecido con nosotros”.