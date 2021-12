Familiares de Aaron Cervantes Rojas denunciaron que el joven de 20 años quedó cuadripléjico tras recibir una brutal golpiza el pasado 14 de marzo cuando prestaba servicio militar en el Batallón de Fuerzas Especiales de Uchiza, en la provincia de Tocache (San Martín).

“Él no se mueve. Tengo pena de él porque no se mueve, porque él corría y saltaba. Pido justicia para mi hijo. Tenía los labios golpeados, la oreja golpeada, la espalda raspada”, contó Miguel Cervantes, el padre del soldado, para el noticiero América Noticias.

El matinal mostró parte del informe médico en el que se detalla que el soldado reportaba hematomas en la oreja izquierda, en la espalda, en la hemicara derecha y en la hemicara izquierda con inflamación. También sufrió una equimosis aparentemente por golpe en labios internos de boca y llegó con traumatismo encéfalo craneano severo.

Audios

El padre de Aaron se comunicó con compañeros de su hijo en la base militar de Uchiza, y según relató, ellos le confesaron que el teniente EP Álvaro Luis Adrianzén Medina venía hostigando al joven soldado que ahora se encuentra parapléjico.

“Sí, nos daba con palo…. O nos metía al pozo calatos […] Nos hacía ahogamiento. Terminando de jugar fútbol, nuestro teniente nos dice para practicar box con mi promo Aaron”, se escucha uno de los audios difundidos por el noticiero.

El testigo de la golpiza continuó su testimonio que fue grabado por el padre del soldado. “Mi teniente lo hizo pelear contra todos, ya cuando mi promo se comenzó a sentir que estaba cansado que ya no podía más. Él [el teniente] decía: ‘Si eres varón ¿por qué no aguantas?’. ‘Mi teniente ya no puedo’, decía Aaron”.

“[El teniente] Lo agarró y se fue llevándolo a la ducha, él cuando ya vino se comenzó a sentir mal”, agregó el compañero de Aaron, quien prefirió el anonimato.

Miguel Cervantes, padre de Aaron, indicó que no ha recibido apoyo para los gastos médicos. “Pensé que el Ejército me iba a apoyar, pero hasta ahora nada. Lo que quiero es justicia para mi hijo. El que es responsable que pague porque a mi hijo prácticamente le han malogrado la vida”, enfatizó.

“Cada ampolla está S/630, y debo ponerle seis. De dónde voy a sacar eso. Yo le prometí a mi hijo que me iré hasta el infierno para que se haga justicia”, agregó.

Teniente responde

Según la manifestación del teniente EP Álvaro Adrianzén indicó que el 14 de marzo realizó un campeonato de fútbol y luego procedieron a practicar box, y que la participación del cabo EP Aaron Cervantes fue igual que todos los participantes.

Además, informó que a las 9 de la noche de ese día un compañero de Aaron le informó el joven reportaba una respiración agitada y al verlo ya no reaccionaba.

Ejército afirma que caso se investiga

El noticiero América Noticias informó que se comunicó con el Ejército del Perú (EP). A través de un comunicado, la institución detalló que Inspectoría dispuso de manera inmediata la investigación correspondiente.

Agregó que Aaron Cervantes Rojas está internado en el hospital Militar Central, donde se le viene brindando la atención y medicinas hasta que logre su recuperación total, así como necesidades que se requieran. “De igual forma se le brindarán los beneficios que le corresponde de acuerdo a ley”, señaló.

El EP añadió que el Ministerio Público maneja el caso y la institución brinda todas las facilidades para que las diligencias correspondientes se realicen de acuerdo con normas y en los plazos establecidos por ley.

