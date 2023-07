El comandante general de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo Tejada, dio algunos alcances sobre el operativo de seguridad que se desplegará en la avenida Brasil, con motivo del Gran Desfile y Parada Militar por Fiestas Patrias.

En declaraciones a la prensa, remarcó que “la seguridad está totalmente garantizada”.

“Tenemos algunas barreras físicas a la espalda de las tribunas, además del despliegue de efectivos policiales, cobertura total de cámaras de video, drones y una serie de actividades por toda el área donde se va a desarrollar la Gran Parada Militar”, dijo.

Además, informó que serán 10700 los efectivos policiales destacados en este sector para mantener el orden y garantizar la seguridad del evento.

En tanto, estimó que se calcula la presencia de cerca de 30 mil asistentes en el área de la avenida Brasil, sin contar con personas que puedan estar en zonas adyacentes del desfile.

LOTIZACIÓN DE ESPACIOS

En las últimas horas se tuvo conocimiento que algunas personas habían separado o lotizado ciertos espacios en la avenida Brasil, para luego cobrar una especie de entrada preferencial. Al respecto, Angulo Tejada descartó que se vaya a realizar esta irregular práctica.

“Hasta el momento, no he visto que hayan lotizado. Todos está bien organizado. Todas las tribunas están bien instaladas y hay una zona que está más alejada de la zona de influencia que no creo que se vaya a lotizar”.

Agregó que la Policía se mantendrá alerta en todos los lugares para darle las facilidades al público de que puedan apreciar el desfile sin mayor inconveniente.