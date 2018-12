Desde que en mayo se prepublicara el reglamento de la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, Francesca Brivio, como representante de la Federación de Cannabis Medicinal del Perú (Fecame), ha participado en las reuniones de la comisión multisectorial para generar aportes a dicho documento.



El camino de la legalización inició en febrero del 2017 cuando la intervención de un laboratorio clandestino de producción de aceite de marihuana en San Miguel puso en debate el uso de esta planta para fines medicinales. Hoy se puede dar el paso definitivo si, en la sesión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se aprueba el reglamento que lleva pendiente 13 meses.

— ¿Cuántos cambios han conseguido incluir los pacientes?

Hemos tenido al menos cinco reuniones en las mesas de trabajo y logramos varios acuerdos. Entre ellos, se eliminó el límite de 0,5% de THC, uno de los compuestos de la planta para los preparados. También se retiró al cannabis de la lista de sustancias prohibidas en el Decreto 023-2001 y se considerará al producto natural derivado del cannabis para uso en salud, tal como ocurre con la uña de gato.

— ¿Y el autocultivo?

Eso no. Falta la siguiente ley para el autocultivo y el cultivo asociativo que, para nosotros, es muy importante porque la norma solo contempla ciertas maneras de uso medicinal del cannabis. Hay madres que usan las raíces para extractos, la hoja que no tiene ninguna psicoactividad o, como yo, que la vaporizo.

— Entonces con la ley actual…

Como está planteada mucha gente va a seguir igual en paralelo. El autocultivo y el cultivo asociativo se van a seguir dando y esperamos que una ley nos acompañe. Si sale el reglamento como hemos quedado, hay que felicitar a nuestros políticos y políticas, pero…

— Todavía habrá gente que vaya al mercado negro…

Sí, con esta ley yo no tengo derecho a comprarme un cogollo para vaporizarlo, eso voy a tener que plantarlo o encontrarlo en el mercado paralelo. El autocultivo y cultivo asociativo también ayudan a regular el mercado, a que no haya abuso de laboratorios. Falta también que se pueda vender en farmacias.

La ONG Gotas de Esperanza que dirige Brivio ha atendido a unas 800 personas con graves enfermedades, quien también han logrado mejoras importantes en su calidad de vida.

— ¿Cómo te cambió el cannabis medicinal?

Tengo mastocitosis sistémica, una rara enfermedad a la sangre. Llegué a tener necrosis avascular (muerte de tejido óseo) de la cabeza al fémur por la cantidad de corticoides que me daban. Hace dos años recaí en la enfermedad y estaba en silla de ruedas, por eso empecé a usarlo como aceite y vaporización. Ahora no uso nada más. Antes no podía trabajar o lo hacía desde mi cama, no podía ni comer. Ahora me faltan horas al día, tengo energía. Estoy feliz y se me ve saludable.



