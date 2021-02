Conforme a los criterios de Saber más

Hoy, el presidente Francisco Sagasti anunció que 300 mil dosis del primer lote de un millón de vacunas contra el coronavirus, del laboratorio chino Sinopharm, llegarán al Perú este domingo 7 de febrero. El resto arribará a nuestro país el 14 de febrero. El Comercio logró conversar con el jefe de Estado, quien brindó más detalles al respecto.





-¿Cuál va a ser la cadena de logística para este traslado de vacunas que llegarán el día domingo? ¿cómo será la cadena de frío?

La vacuna que viene es una que requiere una cadena de frío normal, entre 2 y 8 grados no hay mucho problema. El problema vendrá más adelante cuando recibamos las dosis de la vacuna Pfizer, que sí requiere un frío extremo. Aunque ya estamos, en este momento, con 10 súper congeladores que están listos para recibirlas.

Pero, en este caso llegará esto al aeropuerto, llegará a una de las mangas. Se bajará del avión, se trasladará en los carritos que los van a llevar hasta las instalaciones para desaduanaje. Una vez hecho esto, van hacia el CENARES (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud), el centro de distribución de vacunas que está en el mismo Callao.

Se confirmará que se está recibiendo lo que se ha pedido, eso es lo que tienen que hacer ahí. Ahí estarán personas recibiendo esto. Estará también la Contraloría, haciendo control concurrente gracias al apoyo del Contralor de la República y todos sus funcionarios.

Una vez hecho eso, al día siguiente, hay que desempaquetar las vacunas y empezar a agruparlas en diferentes lotes que se irán enviando a los centros de acopio en los lugares en los cuales se repartirá y luego, una vez que llegue allí y se comprueba la recepción de las vacunas en forma que se distribuya a los centros de vacunación.

Todo esto debería tomar, en el caso de las 300 mil vacunas, aproximadamente un par de días, día y medio, máximo dos días, con lo que estaríamos vacunando o en el martes o a primera hora del miércoles.





-¿En qué lugar se aplicarán estas primeras vacunas que pertenecen a las personas de primera línea?

Se la van a aplicar en los lugares en los cuales trabajan estas personas. Quiere decir que van a ser los centros de salud en los cuales, en primer lugar, con este número limitado de vacunas que tenemos, van a ir hacia los hospitales que tienen Unidades de Cuidados Intensivos y el primer grupo que se va a vacunar son todos los médicos, trabajadores de salud y auxiliares que trabajan en las UCI.





-¿Estas vacunas solo serán para personas de Lima o también de regiones? ¿cómo se les avisará a estas personas?

Bueno, hay todo un procedimiento. Estamos haciendo un padrón que han entregado las diferentes instituciones de salud que se está compilando. Por ejemplo, hay algunos médicos, personas que trabajan en dos centros de salud distintos. Entonces, estamos consolidando esa información para no duplicar en el caso de una persona. Todo eso en la actualidad se está limpiando el padrón, se está depurando el padrón, de tal manera tener la lista de personas a vacunar lo más pronto posible.





-México y Colombia hubo escasez de jeringas e instrumentos, ¿cómo está el Perú frente a ese tema?

Aquí lo que se ha hecho desde el primer momento es asegurar que tengamos el número suficiente de implementos adicionales para poder vacunar a las personas y hacerlo de manera progresiva. Nos irán entregando más vacunas, irán llegando más implementos como jeringas, implementos y soluciones de dilución que van a llegar más adelante. Pero ya tenemos todo lo que necesitamos para esta primera campaña de vacunación.





-Ayer, la ministra Mazzetti anunció la llegada de la variante brasileña de Covid-19, ¿cómo actuará el gobierno frente a esta nueva situación en la que estamos?

Bueno, no solo está la variante brasilera. Está la variante sudafricana, está la variante inglesa, está la variante brasilera y también se sospecha que hay variante peruana. Es realmente una enfermedad que va cambiando muy rápidamente. Todavía no se conoce en detalle todos los efectos y las consecuencias de las diferentes variables. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, usar una vacuna como la de Sinopharm, la que vamos a recibir, está basada en un virus inactivo y por lo tanto cubre para una gran gama de posibilidades, más amplia que aquellas que son orientadas solo hacia una parte del genoma del virus. Esperamos que la vacuna que estamos aplicando ayude a combatir de una manera más efectiva una diversidad de variantes. Pero, esto se está siguiendo en diferentes partes del mundo y se está viendo cuál vacuna es más efectiva que la otra.

En ese sentido, el Perú está negociando con todos los fabricantes de vacunas, de tal manera de tener una gama, un portafolio de vacunas que podamos aplicar de la manera más efectiva, de acuerdo a las necesidades de la población.





-Me gustaría que usted refuerce esto de la variante, ya que mucha gente no está acatando las restricciones que usted anunció debidamente. Vemos todavía gente en la calle, colectivos, ómnibus que no respetan.

Absolutamente. La mejor manera de prevenir el contagio es cumplir estrictamente los protocolos. La vacuna no reemplaza los protocolos de ninguna manera. Tenemos que hacer las dos cosas hasta que logremos tener un numero suficiente de la población vacunada, como para reducir al mínimo los contagios.

Por lo tanto, es absolutamente necesario, es absolutamente imprescindible que la mayoría de la población cumpla estrictamente con los protocolos de bioseguridad.





-Es imprescindible también hacerle esta pregunta, ¿se tomarán medidas más drásticas y se ampliará esta cuarentena que acaba este 14 de febrero?

Depende de la situación específica. Recuerde usted que lo que estamos haciendo es hacer un seguimiento detallado y focalizado de cómo evoluciona la pandemia en distintas partes del territorio nacional, y de acuerdo a esa evolución, se tomarán las medidas que corresponden específicamente a esa parte del territorio nacional.