Este miércoles 23, el presidente Francisco Sagasti brindó una entrevista a radio Exitosa. Además de los temas coyunturales, hizo énfasis en asuntos relacionados al sector salud y a la estrategia para la adquisición de vacunas contra el coronavirus.

“Todo mi tiempo está dedicado al caso de las vacunas”, dijo el mandatario. Asimismo, señaló que evitaría referirse a lo que no se hizo durante la anterior gestión y que, a pesar del panorama adverso, continúan con las negociaciones e implementando el tema logístico para la adquisición de las vacunas.

Negociaciones

Sagasti reiteró lo anunciado por la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, en cuanto a la adquisición de vacunas de Covax Facility con miras al primer trimestre del 2021 para inmunizar al personal médico.

Vale indicar que el lunes 22, en diálogo con Canal N, la titular del sector Salud detalló que aún se desconoce la cantidad de dosis que serían entregadas, sin embargo, dijo que las “conversaciones ya están confirmadas”.

Como ya se conoce, desde el Ministerio de Salud (Minsa) se ha adelantado que los acuerdos más avanzados serían con las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm. Asimismo, se destacó que los ensayos clínicos que vienen realizando en el Perú los laboratorios Sinopharm, Johnson & Johnson y AstraZeneca, brindarían a nuestro país un posición preferencial a la hora de adquirir las vacunas una vez de que estas sean aprobadas.

En otra parte de su entrevista, Sagasti reiteró que no va a adelantar fechas ni cantidades hasta que los acuerdos estén firmados.

Logística

El mandatario también señaló que además de la adquisición de estos productos, el Gobierno ya viene trabajando en la parte logística respecto al almacenamiento del producto, distribución, manejo de deshechos y materiales adicionales que se necesitarían para aplicar las vacunas en todo el país.

“Estos detalles son muy complejos y ya hay un grupo de trabajo que está pensando y analizando qué hacer. Es un reto enorme”, dijo Sagasti.

Vale indicar que el 17 de diciembre, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció la creación de un grupo de trabajo adscrito a la PCM y liderado por Carlos Neuhaus. El mismo que recibirá el apoyo del sector privado y de la Cooperación Internacional.

“La misión será coadyuvar al proceso logístico de implementación de la vacuna hasta que se distribuya y haya un despliegue en todo el territorio a fin de garantizar que llegue a todos los rincones, dentro del esquema de planificación del Minsa, en su plan de vacunación”, señaló Bermúdez.

Sector salud

Más adelante, Sagasti enfatizó que no ha contemplado la renuncia de la ministra Pilar Mazzetti. “Yo he conversado con la señora Mazzetti y es una persona realmente extraordinaria, con conocimientos, y tiene una experiencia adquirida que permite capitalizar sobre los errores y el proceso de aprendizaje. Cualquier ministro nuevo, tendría que empezar todo de cero”.

El respaldo del presidente se da luego de que la Federación Médica Peruana exigiera la destitución de la titular de Salud. En conferencia de prensa a inicios de esta semana, Godofredo Talavera, presidente de la federación, ratificó que el sector reiniciará la huelga nacional indefinida desde el 13 de enero del 2021 a razón de que se atiendan sus demandas respecto al incremento en el presupuesto para el sector.

“La ministra se sigue negando al diálogo, no cumple actas de acuerdo, no se paga a tiempo las horas complementarias, los bonos COVID-19, no ha mejorado en nada el primer nivel de atención. Estos son los motivos por los cuales acataremos una huelga nacional indefinida y ahora estamos pidiendo que la ministra sea destituida porque consideramos muy grave no adquirir vacunas contra el COVID-19”, refirió Talavera.

En cuanto a los bonos para los trabajadores de primera línea, Sagasti acotó que en este primer mes de gobierno se vienen realizando esfuerzos para poder cumplir con lo prometido. En su momento, la jefa del Gabinete dijo, además, que el Ejecutivo incorporó en el presupuesto del 2021 un bono extraordinario para todos los trabajadores del sector Salud y administrativos, que alcanzará a 190 mil trabajadores de todo el país.