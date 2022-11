Julio César Serrano, un padre de familia de dos menores, quedó ciego tras consumir Punto D’ Oro, bebida alcohólica recientemente sindicada de presentar altos índices de metanol. A sus 31 años ha perdido el 90% de su visión y ya no puede valerse por sí mismo.

De acuerdo a América Noticias, fue hace más de un mes que Julio César se juntó con unos amigos en su casa para brindar con Punto D’ Oro, sin imaginar que desde ese día perdería la visión.

“Yo pensé que (me sentía mal) por algo que había comido y lo dejé pasar. En la noche fui a jugar pelota, me sentía un poco mareado. En la madrugada fue peor, estuve vomitando y a la mañana, de la nada ya no podía ver”, detalló. “Tenía bastantes planes, tengo dos hijas. Tenía bastantes planes y ahora no sé qué hacer”, añadió.

Domingo al día: "Punto de oro"





Según el matinal, Julio César empezó a presentar síntomas como dolor de cabeza, malestar general, mareos y finalmente a perder la visión después de 48 horas de haber bebido Punto D’ Oro.

“Cuatro días ya no veía, al quinto día todo era plomo. Solo siluetas. El médico que me dijo que fue por consumir el metanol, que mi sangre estaba contaminada. Me quedé totalmente ciego”, sostuvo.

Indicó, además, que ha perdido un poco la fe de ver nuevamente. “Ya perdí un poco la esperanza de volver a ver. Ya ha pasado mucho tiempo, más de un mes y medio”, sostuvo.

También se quedó ciego

Efraín Ayabar es otro padre de familia que también quedó ciego luego de beber Punto D’ Oro. “Ya ha pasado más de un mes con 10 días y no me vuelve la vista, tendré que vender caramelos y acostumbrarme para ‘recursearme’ como sea para la comida de mi familia. Tengo una hija que es especial, ya soy una carga más porque mi madre es viuda, ya no sé que hacer”, contó.