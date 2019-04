Incendio en Notre Dame: ¿qué tan segura es la Catedral de Lima?

Más de ocho siglos de historia se perdieron esta tarde por un incendio en la catedral de Notre Dame de París, el monumento histórico más visitado de Europa. Si bien las causas que originaron el fuego aún se desconocen, el siniestro ha activado la alerta mundial sobre la protección del patrimonio histórico.



A más de 10.200 kilómetros de distancia se encuentra la Basílica Catedral de Lima, edificada entre los siglos XVI y XIX en el centro de la capital peruana, cuya estructura está construida en gran parte por uno de los materiales combustibles que más sufren durante un incendio: la madera.

Rubén Matzumura Miguita, gerente administrativo del templo católico, explica que aproximadamente el 70% del inmueble es madera, incluyendo las dos columnas centrales, por lo que un incendio sería catastrófico. Para prevenir una situación así se han distribuido 31 extintores y detectores de humo en el interior de la catedral. “No podemos poner aspersores porque el techo tiene 16 metros de alto”, detalla a El Comercio.

El último recambio total del sistema eléctrico se realizó en el 2014, pero Matzumura asegura que se realiza mantenimiento permanente de las conexiones y del pozo a tierra.

No obstante, un incendio no es el único desastre que podría afectar a la Catedral de Lima. Ante un eventual terremoto, la única opción posible para salvaguardar las vidas de las personas que se encuentren adentro es la evacuación. “La Catedral tiene más de 150 años y material de madera, si ocurre (un terremoto) no nos podemos colocar un lugar seguro, solo tenemos que salir”, agrega. De hecho, los diferentes terremotos ocurridos en Lima entre 1609 y 1746 causaron graves estragos, sobre todo en las bóvedas, que obligaron a ejecutar varias reconstrucciones hasta 1898, cuando se inauguró la Catedral con el aspecto que hoy la vemos.

PATRIMONIO DAÑADO: En el año 2014, la Plaza Dos de Mayo no volvió a verse igual luego de un voraz incendio que afectó uno de los edificios que rodeaban la plaza. (Archivo El Comercio / Alonso Chero) El Comercio

La Basílica Catedral tiene tres puertas principales y dos laterales que sirven para evacuación. Las 31 personas que laboran en el templo han sido capacitadas para ayudar a los visitantes en esta tarea, sostiene Matzumura. Cada día, reciben unos 300 turistas nacionales y extranjeros y cuenta con certificado al día de Defensa Civil.

-Una iglesia en riesgo en Lima-

Con miras a las celebraciones por Semana Santa, la Municipalidad de Lima realizó, desde mayo, inspecciones técnicas inopinadas en los 43 templos más antiguos de la ciudad de Lima.

De acuerdo a información de la comuna metropolitana, a varias se les realizaron observaciones de seguridad, pero solo la iglesia Santa Ana, ubicada en la cuadra 8 de Jirón Huallaga, no cumplió con subsanar las advertencias.

Por ello, esta iglesia, situada cerca de la plaza Italia, en la zona de Barrios Altos, tendrá que cerrar sus puertas durante Semana Santa, fecha en la que la cantidad de fieles aumentará considerablemente.

Durante las inspecciones se evaluaron las estructuras, conexiones eléctricas, rutas de evacuación, caducidad de extintores, entre otros. Se visitaron 14 iglesias en Barrios Altos, 18 en el Centro Histórico de Lima y 11 en el Cercado.



INCENDIOS QUE DAÑARON PATRIMONIO EN LIMA PLAZA SAN MARTÍN

La madrugada del 27 de octubre de 2018, un incendio de grandes proporciones destruyó el edificio Giacoletti, ubicado en Plaza San Martín. Se trata de un inmueble patrimonial que data de 1912, inaugurado antes de la existencia de la citada plaza del Centro Histórico de Lima.



INCENDIO EN CASONA PANCHO FIERRO - 05/05/2018

Un incendio afectó la histórica casona Pancho Fierro, en el Cercado de Lima. En el inmueble, ubicado en la primera cuadra del jirón Ica, funcionaba la pollería Villa Chicken. El fuego habría sido causado por una explosión en la cocina del restaurante.



INCENDIO EN JIRÓN DE LA UNIÓN - 10/03/2017 y 09/06/2016

El 9 de junio del año 2016, el fuego se apoderó de una casona de la cuadra ocho de Jirón de la Unión y la dejó inhabitable. Un año después, el mismo inmueble de quincha y madera fue consumido por las llamas y una parte de su estructura colapsó.



INCENDIO EN LA PLAZA JOSÉ GÁLVEZ - 01/2015

Una casona que data de 1906 y que había sido declarada ambiente urbano monumental en 1972 se incendió en la plaza José Gálvez, en el Cercado del Callao. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, se trataba de una propiedad del arzobispado y de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.



En octubre de 2018, un incendio destruyó el edificio Giacoletti, de 106 años de antigüedad, ubicado en la Plaza San Martín. (Lino Chipana / El Comercio) El Comercio