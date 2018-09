Internos del penal del Callao colaboraron con niños de la Teletón [FOTOS]

Un grupo de 30 presos del penal del Callao, también conocido como Sarita Colonia, fue trasladado esta tarde al auditorio del centro comercial Plaza Norte para sumarse a la Teletón 2018. Los internos fueron a dedicarle una canción a los niños de la Clínica San Juan de Dios.

El recluso Luigui Verjana Sadarriaga, sentenciado por tráfico ilícito de drogas, interpretó el tema “Juntos como hermanos”, cuya letra es una adaptación del tema 'We will rock you', de Queen. Sus 29 compañeros lo acompañaron tocando el cajón, el teclado y la batería.

Además, los presos del Callao, Lurigancho y Trujillo recaudaron entre ellos S/ 18,450, que hicieron llegar a través del Instituto Nacional Penitenciario, a la Teletón.

