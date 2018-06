Joven dona sangre 23 veces y salva más de 60 vidas

Donar sangre solo tarda unos treinta minutos y puede salvar vidas. Sin embargo, en Perú la cantidad de donantes es la mitad de lo que se necesita, informó la presidenta de Essalud, Fiorella Molinelli.



Según dijo, en el país hay aproximadamente 320 mil personas que donan sangre, pero se requiere de 600 mil personas para abastecer a los hospitales.

Por esta razón, esta mañana se realizó la campaña “Mi pasión la llevo en la sangre” por el Día Mundial del Donante de Sangre. A los donantes voluntarios que acudieron al Hospital Edgardo Regabliati se les regaló una camiseta de la selección peruana de fútbol.

Durante el evento se presentó a Laura Peláez Olivos, quien a sus 31 años se convirtió en la segunda donante de sangre más frecuente de Essalud. Hoy hizo su donación número 23. Hace diez años empezó con esta práctica solidaria y en total ha ayudado 69 vidas, debido a que cada unidad de sangre salva tres vidas.

Debido a que aún existen mitos sobre esta práctica, Laura aseguró que desde que realiza estos procedimientos no ha tenido ningún problema de salud. “No es cierto que vayas a engordar o que tu hemoglobina descienda. Desde que estoy donando no he subido de peso, siempre estoy igual. Incluso mi sangre se oxigena y se renueva con cada donación. Tengo 14 de hemoglobina", declaró a la agencia Andina.

LO QUE DEBES SABER PARA DONAR.

Molinelli recordó que se puede donar sangre desde los 18 hasta los 55 años de edad. Para ello deben gozar de buena salud y pesar más de 55 kilos. No es necesario estar en ayunas pero se recomienda no haber ingerido grasas.

“Las mujeres podemos donar sangre cada cuatro meses y los hombres, cada tres”, dijo.

En el Rebagliati, ubicado en Jesús María, se ha instalado una carpa para recibir donantes de sangre de lunes a domingo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

