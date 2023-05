Madres influencers generan ingresos a través de sus redes sociales .

Este domingo, más de ocho millones de mujeres, celebrarán el Día de la Madre, según el INEI. De este total, miles de ellas lo harán a través de sus respectivas cuentas de redes sociales en Instagram, Tik Tok y otras, compartiendo sus regalos, anécdotas y las sorpresas que reciban con su comunidad, pues ellas son las mamás influencers.

En el Perú, según un reciente estudio de la plataforma Influencity, más del 59% de influencers son mujeres y un gran porcentaje son madres, que hoy han encontrado en las redes sociales, la mejor forma de trasladar sus conocimientos y experiencias como mamás a otras que recién empiezan en esta etapa; y además, han logrado monetizar y generar ingresos.

La presencia de las madres de familia en las redes sociales como Instagram, Tik Tok y otras, ha cambiado la visión del marketing en muchas campañas. Incluso destacadas influencers como las también periodistas Verónica Linares (869 mil IG) y Karina Borrero (135 mil IG); así como Nelly Rossinelli (91,3 mil IG), Lissy Verástegui (57,7 mil IG); Yordana López (@elbaul.deantonia 108 IG), Yazmin Alvarado (@papisporprimeravez 56,8 mil IG), entre otras, han participado de campañas de comunicación que han permitido llegar a un público incógnito para muchas marcas.

“El carisma de la mujer y más aún con el plus de madre es algo sin límites. Es por ello que muchas marcas han apostado por madres influencers con comunidades desde los 10 mil seguidores; y es que ellas saben cómo dirigirse a su comunidad, logrando influenciar. Sin embargo, no se trata solo de contratar influenciadores, se trata de acercar un producto o servicio con un mensaje claro para una audiencia en particular; y para ello se debe elegir estratégicamente a quien calce perfecto”, precisó Alonso Salinas, country manager de MileniumGroup Perú.

Para el especialista en comunicaciones, no siempre que un influencer cuente con más seguidores garantizará el éxito de una campaña, pues, existen muchos influenciadores que no logran conexión con su comunidad y que son seguidos únicamente por moda, status o casualidad.

“El buscar influencers es un trabajo arduo. No el que más salga en televisión es el más adecuado siempre. Los especialistas nos encargamos de hacer ese mapeo, uno a uno, con herramientas tecnológicas y con lo más importante que es la experiencia y el conocimiento en la industria del marketing de influencers. Solo de esta manera, tendremos propuestas exitosas”, enfatizó Salinas.

