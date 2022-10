Todo empezó con las quejas no atendidas de un numeroso grupo de pacientes de la clínica “Bellaza Peruana” en redes sociales: estas mujeres señalaban que habían tenido reacciones adversas en el rostro y cuerpo tras acceder a uno de los servicios ofrecidos por la doctora María Elena Leiva. El principal cuestionamiento: el uso de metacrilato en los procedimientos estéticos. ¿Qué es metacrilato y qué daños puede causar? El Comercio conversó con especialistas y con la llamada ‘Doctora Fit’.

¿Qué es el metacrilato?

Conocido como polimetilmetacrilato, se trata de un producto acrílico que se emplea con fines industriales, odontológicos y médicos. Al ser inyectado en el organismo, el metacrilato se introduce en forma de diminutas esferas que quedan adheridas al tejido.

Según el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Alfredo Celis López, hay dos faltas graves en este caso: por un lado, la Ley 31014 señala que hay un “peligro del uso estético de sustancias moldeantes permanentes no biodegradables” en el Perú. El producto promovido por María Elena Leiva está dentro de ellas. “Se trata de una sustancia permanente, que no desaparece, y existe el riesgo de que produzca infecciones y deformaciones”, indica.

Jorge Loayza, químico de la UNMSM, compartió con este Diario un extenso documento sobre los múltiples riesgos del metacrilato al entrar en contacto con una persona. Entre ellos, figuran daños en un feto en desarrollo, irritación en ojos, piel, nariz y garganta, problemas pulmonares y falta de aire.

Fachada de la Clínica Belleza Peruana donde funciona el consultorio de Dra. Fit denunciada por mala praxis, en San Borja. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Sanciones

Hasta 8 años puede recibir un médico por causar lesiones al realizar procedimientos estéticos sin contar con la especialidad, según el abogado penalista Vladimir Padilla. “La pena dependerá también de la gravedad que haya podido ocasionar”, señaló.

Si las lesiones son fuertes puede calificar como delito doloso. “La fiscalía debe investigar más estos casos, porque son muchos los médicos que se pasean por la televisión sin ser plásticos o dermatólogos”, añade Padilla.

Con respecto a las repercusiones que, el vicedecano del Colegio Médico indicó que la doctora María Elena ya cuenta con dos denuncias en la institución. “El rectorado está evaluando su caso”, adelantó a este Diario. En caso las denuncias procedan, todo esto podría resultar en la expulsión de la doctora del Colegio Médico. La sociedad peruana de Cirugía Plástica también se pronunció al respecto, y otros médicos y autoridades están detallando los peligros del caso.

La otra falta en el caso de Leiva se relaciona con la realización de estos procedimientos por alguien que solo es médico general. El artículo 4 de la Ley 31014 señala explícitamente que “solo el médico cirujano especialista en cirugía plástica o dermatología, debidamente colegiado y con el registro de la especialidad, está facultado para la realización del acto médico materia del presente artículo”. En la plataforma del Colegio Médico, María Elena Leiva no cuenta con una especialidad.

“El problema no es colocar una sustancia moldeante, sino el ser capaz de resolver cualquier reacción adversa. Si quien realiza el procedimiento no está en capacidad, porque no tiene la especialidad, está poniendo en peligro a sus pacientes”, explica el vicedecano del Colegio Médico.

Los procedimientos más comunes de intervenciones estéticas no quirúrgicas son perfilamiento de nariz, aumento de pómulos, perfeccionamiento de mandíbula y aumento de glúteos. Aunque la mayoría de personas que se someten a estos procedimientos son mujeres, dentro de los procedimientos que Leiva ofrece en la clínica Belleza Peruana está también el engrosamiento del pene.

María Elena Leiva señala que el producto denunciado tiene múltiples beneficios.

María Elena Leiva indica que el producto no tiene efectos adversos.

Descargos

El Comercio conversó con la doctora María Elena Leiva sobre las denuncias en su contra y las declaraciones de las autoridades del Colegio Médico. Ella mantiene su postura a favor del uso de metacrilato en sus intervenciones y asegura que su titulación de ‘médico cirujana’ es suficiente para realizar todos los servicios que ofrece.

“Todos esos [cirujanos] plásticos y dermatólogos que salen ahora a hablar están generando desconfianza en la gente, tienen algo contra mi, es personal”, agrega. Con respecto a todas las denuncias de pacientes en su contra, ella señala que no tienen pruebas de que les haya inyectado metacrilato y, en algunos casos, no reconoce que las denunciantes sean sus pacientes. “Han salido en masa personas que ni dicen su nombre completo y yo nunca he visto”, comenta.

“Hay una ignorancia completa de parte del Colegio Médico, pues la misma DIGEMID aprobó la importación de metacrilato al Perú”, apunta. La conocida ‘Dra. Fit’ señala que va a proceder legalmente contra las autoridades que la han ‘difamado’. “Yo voy a demostrar que tengo la razón, no me van a tumbar, van a pagar por ello”, finaliza.

Leiva, nacida en Lima, egresó de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres. Ella misma señala haber realizado cursos de medicina estética en Brasil en el año 2006 y 2007. Su licencia para ejercer como médico general continua vigente.

María Elena Leiva figura en el sistema del Colegio Médico del Perú.

La doctora Leiva compartió a este diario la prueba de que está habilitada para laborar.

Denunciantes

Hasta ahora son 5 mujeres que han salido a denunciar las intervenciones realizadas por María Elena Leiva. Caridad Mayol y Clelia Vildoso son dos jóvenes que, tras hacer públicos los resultados adversos en su cuerpo, señalaron recibir amenazas y malos tratos por parte de la doctora. Hace pocos días aparecieron en el programa de Magaly TV.

Mayol señaló en el programa que había acudido al consultorio de Belleza Peruana para realizarse una bioplastía de mentón, pero le terminaron colocando ácido hialurónico. Fue luego de cinco meses que empezó a sentir presión en la barbilla. Por su lado, Clelia Vildoso indicó que su cara comenzó a inflamarse a los pocos días de recibir una rinomodelación. Fue a buscar a la doctora Leiva para evaluar su caso, pero esta le sugirió que consultara a otro especialista para que le retire el metacrilato. También figuran denunciantes anónimas.