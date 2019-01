El cambio de año también significó la renovación de las gestiones municipales y provinciales a nivel nacional. En Lima Metropolitana, Jorge Muñoz asumió la alcaldía que hasta el 31 de diciembre tuvo al mando a Luis Castañeda Lossio.

Mientras que Miraflores, distrito que gobernó el nuevo alcalde metropolitano durante ocho años, ahora tiene como burgomaestre a Luis Molina, miembro de Solidaridad Nacional.

El Comercio constató que 16 de los 36 nuevos gerentes y subgerentes del distrito trabajaron en la gestión Castañeda, presidente y fundador del mencionado partido político.

Entre los funcionarios que salieron de la Municipalidad Metropolitana y han sido designados en Miraflores están Adbul Miranda y Mario Casaretto, quienes repiten cargo en Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, respectivamente.



De igual forma, la ex teniente alcaldesa Patricia Juárez trabajará como Secretaria General de la comuna distrital. En noviembre pasado, la abogada renunció a Solidaridad Nacional y dejó de ser la vocera del municipio respecto a la decisiones municipales, papel que fue tomado desde entonces por el regidor Wilder Ruiz.

La lista completa de funcionarios que pasaron de Lima a Miraflores es:

1. Gerente Municipal - Oscar Lozan (ex gerente de Finanzas de Lima)

2. Secretaria General - Patricia Juárez (ex teniente alcaldesa de Lima)

3. Gerente de Seguridad Ciudadana - Abdul Miranda (ex gerente Seguridad Ciudadana de Lima)

4. Subgerente de Serenazgo- Jorge Rodriguez (ex subgerente de Operaciones de Seguridad Ciudadana de Lima)

5. Subgerente De Movilidad Urbana Y Seguridad Vial- Carlos Peña (ex subgerente a del Servicio de Taxi Metropolitano)

6. Gerente de Sistemas y TI - Carlos Simon (Subgerencia de Tecnologías de la Información de Lima)

7. Gerente de Desarrollo Humano - Luis Llanos (ex gerente general de Solidaridad Salud -SISOL)

8. Subgerente de Salud y Bienestar Social - Raul Nicho (ex gerente de Servicios de Salud de SISOL)

9. Gerente De Planificación Y Finanzas - Melissa Castillo (ex subgerente de Planeamiento Financiero Corporativo de Lima)

10. Subgerente De Presupuesto - Julio Vásquez (ex subgerente de Presupuesto de Lima)

11. Subgerente de RRHH - Maritza Casaverde (ex gerente de Administración de Lima)

12. Subgerente de Defensa Civil - Mario Casarreto (ex gerente de Defensa Civil y Gestión Del Riesgo de Desastre de Lima)

13. Gerente De Administracion Tributaria - Pilar Caballero (ex gerente Central de Operaciones del Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT)

14. Subgerente de Recaudación - Erik Soria Chuquilin (ex subgerente de Recuperaciones y Cobranzas de la Sociedad de Beneficiencia de Lima)

15. Subgerente de Fiscalización - Wilfredo Calderón (ex jefe de la gerencia de servicios al administrado del SAT)

16. Subgerente de Registro y Orientación Tributaria - Sonia Herrera (ex gerente de Organización y Procesos del SAT)



-DE MIRAFLORES A LIMA-



Del mismo modo, al menos 10 funcionarios que trabajaron con Jorge Muñoz en la comuna de Miraflores han sido designados para cargos en la Municipalidad de Lima. La lista completa de gerentes y subgerentes no ha sido difundida todavía a través de los canales oficiales.

No obstante, este Diario pudo conocer que se mantienen en el cargo Sergio Meza (Gerente Municipal), Roxana Calderón (Secretaria General) y Sofía Ríos Rosales (Gerente de Administración). De igual forma, Ana María Gotuzzo (subgerente de Eventos y Protocolo), Denisse Martínez Rojas (Subsecretaria general) y Ricardo Barrios (Subgerente de personal).

Lee también: