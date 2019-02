Miraflores: clausuran locales nocturnos de la calle Berlín | FOTOS

La municipalidad de Miraflores clausuró nueve establecimientos nocturnos ubicados en la calle Berlín, como parte de una operación nocturna a bares y discotecas para recuperar el orden y la tranquilidad pública.



Para la operación que inició a las 07:00 p.m., los fiscalizadores del municipio contaron con el apoyo de la Policía Nacional. Según la comuna, la zona se había convertido en muy insegura para el vecindario.

Abdul Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, indicó que en lo que va de la operación se clausuró a nueve locales, de un total de 18 establecimientos fueron intervenidos. Tres discotecas fueron clausuradas de manera definitiva.

Las intervenciones se realizaron debido a que no cumplían con las normas ediles, especialmente en temas de defensa civil y sanitarias. Indicaron que los extintores de los locales no se encontraban en buenas condiciones; carecían de luces de emergencia, no funcionaba el sistema de alarma, presentaban fallas en el sistema eléctrico, entre otras deficiencias.

- Antecedente -

Este es el segundo gran cierre de locales que Miraflores realiza. Al comenzar el mes de enero, el municipio clausuró varios establecimientos nocturnos en la concurrida calle Las Pizzas, conocida por la presencia gran cantidad de discotecas.

También procedió a desmontar las estructuras que invadían el espacio público de la referida calle. La comuna clausuró 18 locales, 12 de los cuales fueron sancionados por faltas en la salubridad y 6 por problemas de defensa civil.