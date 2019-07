Miraflores: este domingo cerrarán las calles por Marcha Atlética | MAPA

Miraflores será escenario de la Marcha Atlética, una de las disciplinas de los Juegos Panamericanos 2019 que será apreciada por el público el próximo 4 y 11 de agosto. Para ello, se procederá al cierre de algunas avenidas.



El primer día se realizará la prueba en la modalidad de 20 kilómetros y luego en la modalidad de 50 kilómetros.

La ruta que seguirán los atletas en las modalidades es de 20 y 50 kilómetros. La partida y llegada, comprende desde la Av. José Larco, altura de la Municipalidad de Miraflores, continúa hasta la intersección con la calle Tarata, luego, los deportistas retornarán por la misma vía hasta el óvalo de Miraflores.



La Marcha Atlética es uno de los deportes de ruta que podrán verse gratuitamente, y se espera que cerca de cinco mil personas acompañen a los deportistas alentándolos a lo largo del recorrido.

- El equipo peruano -

El equipo peruano de damas está conformado por Mary Luz Andía, la top ten mundial de esta disciplina, Kimberly García, Evelyn Inga y Yoci Caballero. En tanto, el equipo de varones está conformado por José Carlos Mamani y Luis Henry Campos.

En abril de este año, el equipo peruano de damas se proclamó Campeón de la Copa Panamericana de Marcha Atlética, realizado en la ciudad de Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán, México.



Con ese gran precedente, el equipo peruano confía en subir al podio de Lima 2019. Por ello, intensifican sus entrenamientos para llegar en la mejor forma a la competencia. Sin embargo, ellos medirán sus esfuerzos con 28 atletas de diversos países, de los cuales 14 son damas y 14 varones.



¿En qué consiste este deporte? Se trata de una progresión de pasos, de modo que se mantenga siempre el contacto con el suelo. La pierna que avanza debe estar recta, es decir avanzar sin doblar la rodilla, desde el primer contacto con el suelo hasta que se halle en posición vertical.

Esta es la ruta y las calles que estarán cerradas por Marcha Atlética. (Imagen: Difusión)

- Plan de Desvíos -

Para el óptimo desarrollo de la Marcha Atlética, la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, la Municipalidad Distrital de Miraflores y la Policía Nacional del Perú (PNP), informan sobre el cierre de calles que se aplicará desde las 00:00 horas hasta las 15:00 horas, para el 4 y 11 de agosto.

Calles Cerradas:

• Av. José Larco, desde el Ovalo de Miraflores hasta la calle Tarata

• Av. Diagonal, desde el Óvalo de Miraflores hasta la calle Schell

• Calle Bellavista, desde la calle Berlín hasta la Av. José Pardo

• Calle Mártir José Olaya, desde la Av. Diagonal hasta la Av. José Pardo

• Calle Schell, desde la Av. José Larco hasta la Av. Diagonal

• Av. José Pardo (sentido Oeste a Este), desde la Calle Bellavista hasta el Óvalo de Miraflores

Vías alternas:

• En sentido Este a Oeste: Av. José Pardo - Av. Jorge Chávez – Calle José Gálvez – Av. Diagonal – Av. Benavides – Av. La Paz – Av. Ricardo Palma.

• Sentido Oeste a Este: Av. Ricardo Palma – Av. Petit Thouars – Jr. Gonzales Prada – Calle Enrique Palacios – Av. Comandante Espinar – Av. José Pardo.

• Sentido de Sur a Norte: Av. José Larco – Av. Benavides – Av. La Paz – Av. Ricardo Palma – Av. Petit Thouars – Jr. Gonzales Prada – Calle Enrique Palacios – Av. Comandante Espinar – Av. José Pardo.

• Sentido Norte a Sur: Av. Arequipa – Calle Enrique Palacios – Calle Elías Aguirre – Av. Grau – Calle José Gonzales – Av. Diagonal.

- Recomendaciones -

El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 informa, a quienes participen alentando a los deportistas en el desarrollo de esa competencia, tener en cuenta las siguientes recomendaciones para respetar a los atletas:



• No tirar objetos a la pista de competencia.

• No echar agua a los atletas.

• No interferir en el circuito.

• No llevar mascotas ya que estas se pueden escapar y pueden irrumpir en la competencia.

• Respetar el cierre de vías que se darán por la competencia.