Luego que transportistas y trabajadores agrarios de Ica desbloquearan la Panamericana Sur de forma temporal, la salida de buses hacia el sur se restableció este jueves. Diversos terminales terrestres ubicados en el cruce del Paseo de La República con 28 de Julio, en La Victoria, comenzaron a atender normalmente.

De acuerdo a Latina, varias familias tuvieron que pasar la noche en los terminales para poder salir a sus destinos. Hoy, cerca de las 7:30 a.m., salieron los primeros buses hacia Ica, Arequipa y otras regiones del país. Aún hay pasajeros a la espera de poder emprender su viaje luego de varios días de bloqueo en las vías nacionales.

“Estamos acá aproximadamente hace cinco días, tenemos a los niños durmiendo en el piso. Nos dicen vamos a salir en una hora, luego a otra hora. Queremos una fecha u hora exacta porque no tenemos insumos para estar un día más. Nosotros tenemos para salir hoy a 9:30 a.m., pero en oficina nos dicen que no hay bus, que puede estar cerrado, que no hay paso. Somos entre 30 a 40 extranjeros, nos dirigimos a Desaguadero”, comentó un ciudadano de nacionalidad venezolana.

Según el citado medio, los precios de los pasajes son regulares. Por ejemplo, para Ica está S/30, un bus hacia Arequipa cuesta S/80 y para ir a Moquegua son S/90.

Desbloquean vía

A través de un comunicado, la directiva conjunta de FRENTAGRI y SINTAGRI informaron una tregua temporal en bien de la ciudadanía y respetando el duelo de las víctimas durante las protestas.

Asimismo, rechazaron a los infiltrados usados -supuestamente- por el Gobierno. Igualmente, exhortaron a los medios de comunicación que se comuniquen con dirigentes reconocidos y visibles para evitar desinformación y confusión en la opinión pública.

Cabe indicar que no se ha establecido un plazo sobre cuánto durará la tregua, pero de no atender sus demandas los manifestantes radicalizarán su medida

Hasta el momento los enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden han dejado en la Panamericana Sur un joven fallecido, más de 10 agentes policiales y dos civiles heridos y dos policías retenidos, que luego fueron conducidos al Hospital Regional de Ica por contusiones.