En entrevista con El Comercio, Asto Vargas indicó que estas inspecciones se realizarán constantemente durante su gestión y forman parte de una estrategia frontal para erradicar los paraderos informales y mejorar el orden en la vía pública.

Asimismo, la primera mujer designada para comandar una de las jefaturas más importantes de la Policía Nacional expresó su agradecimiento a sus superiores por la confianza, al mismo tiempo que señaló que seguirá trabajando con humildad, responsabilidad y un fuerte compromiso hacia su institución.

La jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial ocupó anteriormente la dirección de la Escuela de Suboficiales en San Bartolo y participó activamente en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec). También estuvo al frente de la Comisaría de Barranco en el 2021.

-¿Qué significa esta designación en el cargo de jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial para la mujer policía?

Me siento muy contenta por esta designación y la oportunidad que me ha brindado mi comando institucional. La asumo con humildad, con gran responsabilidad y compromiso con mi institución y también con el país. Definitivamente es un hito histórico para la Policía Nacional ser la primera oficial superior mujer que se hace cargo de esta división emblemática y muy sensible a la vez. El comando institucional ha cumplido uno de los aspectos más importantes que tiene que ver las políticas nacionales de igualdad de género que es darnos la oportunidad a las oficiales superiores de asumir cargos que anteriormente eran asumido solo por varones. A la división le corresponde que sea asumida por oficiales con el grado de coronel. Al yo obtener este grado, y a través de la meritocracia, he asumido esta división.

-¿Cómo califica estos primeros días al mando de la División de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional y cuáles han sido sus primeras acciones? Sensaciones?

Hemos realizado 350 operativos en estos 16 días. Hemos tenido resultados positivos como los son detenciones por diversos delitos. Se han capturado bandas de robo de celulares y se han recuperado motos. También se ha producido la detención de requisitoriados y otros hechos interesantes. Un tema a resaltar es la detención de 47 ciudadanos por intentar sobornar al policía.

Todos estos operativos los hacemos con la finalidad de mermar accidentes de tránsito, que la población se sienta segura y tranquila en su traslado hacia su destino. ¿Es complicado? Sí lo es, pero si trabajamos de manera articulada con las autoridades se van a ver más resultados.

-¿Cuál es la política de trabajo que impondrá en esta división y a la vez guiará al personal a su cargo en su labor diaria? ¿Qué aspecto se priorizarán?

He puesto cinco lineamientos en esta División de Tránsito y Seguridad Vial. El primero es cero corrupción, es decir, vamos a luchar contra el actuar del ciudadano que trata de dar dádivas o sobornos al efectivo policial para evitar se le imponga una sanción. Aparte están aquellos efectivos desleales. Seremos implacables ante una situación o conocimiento de hechos de corrupción por parte de unos pocos; la mayoría de policías son buenos profesionales. El segundo lineamiento es la disciplina. Somos una institución jerarquizada en la cual es importante la disciplina y lo hacemos con el ejemplo. El tercer lineamiento es la calidad del servicio a la ciudadanía, es decir, que nuestro servicio que brindamos al ciudadano sea eficiente, eficaz, proactivo, que el ciudadano se sienta satisfecho de la función que realizamos. El cuarto lineamiento es la innovación, mientras que el quinto, que considero de mayor importancia, es el bienestar del personal que está bajo mi mando. Todos ellos hacen un trabajo sacrificado, pero lo hacen con gusto y por amor a nuestra vocación de servir a la sociedad. Ellos también son seres humanos y como tales tenemos que darles también un trato digno.

Asto es la primera mujer designada para comandar una de las jefaturas más importantes de la Policía Nacional. (Foto: Alessandro Currarino)

-¿Cuál es el número de efectivos policiales a su cargo y cuántas son mujeres? ¿Es suficiente o se requiere mayor personal?

Bajo mi mando están 2.800 efectivos, entre varones y mujeres. El 57% de los agentes son mujeres policías. Nuestro director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, el general Iván Lizzetti Salazar, ha hecho conocer ante los medios de prensa que de manera progresiva y estratégica el 100% de esta división va a estar ocupado solo por mujeres.

Sí, se necesita más efectivos policiales. Se está viendo incrementar más policías a nivel institucional. Nuestro comando está viendo la situación porque ya la población ha aumentado y por consiguiente se necesitan más policías.

-Debido al trabajo que desempeñan en la calle, el personal femenino de la División de Tránsito es víctima de acoso y hostigamiento por parte de algunos conductores ¿Cómo combatir esta problemática desde esta unidad y otras que puedan haber?

Sabemos que el policía de tránsito está latentemente en peligro por causa de malos conductores. Se exponen a accidentes de tránsito, a la contaminación ambiental, entre otras cosas. Antes de ser autoridad somos mujeres y como tal el ciudadano tiene que tener un respeto y consideración en ese sentido. Mis compañeras, que yo admiro y respeto, están preparadas para temas de acoso, ya saben cómo accionar. No olvidemos que el acoso sexual es un delito.

Además, mis agentes también están interconectados por radio con el 105 e inmediatamente se les brinda apoyo. Ellas están capacitadas para poder intervenir y reducir a estas personas y esperar que venga el apoyo inmediato. Si bien es cierto hubo esta situación antes, yo creo que a través de las campañas de sensibilización y el apoyo de medios de prensa se ha reducido.

-¿Cuántas papeletas se impusieron en el 2023 a los conductores que cometieron una infracción y cuántas en lo que va de este año?

En enero del 2023, en lo que respecta a papeletas de infracciones por el tema de incumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito se impuso un total de 32.154 multas. En este mes de enero, que todavía no culmina, hemos llegado más de 20.000 papeletas. Por otro lado, durante todo el 2023, hemos llegado a 374.503 papeletas. Hay una tendencia de que mis agentes continúen con firmeza con este trabajo de hacer cumplir el Reglamento Nacional de Tránsito y así evitar que estos malos conductores propicien accidentes y pongan en riesgo la integridad y la vida de los pasajeros.

-¿Por qué hay operativos que no son realizados por policías de tránsito? ¿Está permitido?

Nuestra función principal es establecer y mantener el orden interno. Nosotros somos una policía especializada. Realizamos los operativos de tránsito. En el caso de las comisaría , por ejemplo, tienen una sección de tránsito, ya que no nos abastecemos para el tema de accidentes. Y cuando hacen los operativos ellos los hacen más que todo por el control de identidad. Sin embargo, hay situaciones que puede presentarse un operativo de control de identidad. El policía se percata del aliento alcohólico del conductor y tiene que accionar. Entonces, en ese sentido, los distintos agentes la Policía Nacional están facultados para eso. La ley nos respalda.

El 57% de personal de tránsito es femenino. El objetivo es que lo sea el 100% (Foto: Alessandro Currarino)

-Muchas veces vemos en las calles de Lima a policías reemplazando a los semáforos. ¿Cómo se procede en estos casos para que los transeúntes no se confundan? ¿Se deben primero apagar los semáforos?

Sí, efectivamente. La pésima infraestructura vial y el aumento del parque automotor hace que los semáforos no funcionen como deberían y la Policía Nacional de Tránsito tiene que estar ahí para poder buscar la regulación y el aceleramiento del flujo de tránsito. Entonces cuando vean un policía al costado de un semáforo prima el policía de tránsito definitivamente, y eso lo tenemos que divulgar a través de los medios de comunicación. Se tiene que coordinar con las autoridades también, porque acá lo que se necesita es un observatorio para el tema de lo controles de los semáforos como lo hay en otros países y que se puedan maniobrar.

-¿Cómo educar a la población e incentivar a las buenas practicas y el respeto por el Reglamento Nacional de Tránsito?

Como parte de nuestras estrategias que ponemos en práctica está obviamente la permanente capacitación e instrucción en tema de seguridad vial a nuestros niños. Nosotros tenemos, a través de la Dirección de Tránsito, un sector dirigido a realizar estas capacitaciones en los colegios, pero no es suficiente. Tenemos que trabajar articuladamente con las municipalidades para que pueden realizar este tipo de actividades sobre lo que es la cultura vial, es decir, educar al niño de hoy para evitar sancionar al adulto del mañana, esa es la idea.

Otra estrategia que estamos viendo son los operativos policiales de control, fiscalización y regularización del tránsito vehicular pero de manera articulada con la ATU. Esta entidad puede quitarle la herramienta de trabajo a estos malos conductores que ocasionan accidentes. Hay que ser drástico en ese sentido, suena un poco fuerte, pero si no educamos de esta manera o no sancionamos como corresponde esto va a ser continuando.

Otra problemática que se acentúa en lo que es el tema del tráfico es la pésima infraestructura vial que tenemos en nuestro país y que no soporta obviamente el flujo vehicular y no está diseñada para la regularización de tránsito. Son las autoridades competentes quienes tienen que buscar las herramientas y estrategias para mejorar esto. Las campañas de sensibilización también son importantes, con la ayuda de los medios de comunicación. Así como hay malos conductores, hay buenos conductores y hay que felicitarlos por cumplir con todo lo que está establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito. De esta manera, contagiamos a los demás.

-En el 2022, este Diario reveló una cadena de sobornos entre jefes policiales y el transporte informal. Agentes que fueron retirados por no “adaptarse” al servicio, contaron que puentes como Caquetá, Atocongo, Alipio Ponce, Primavera y Puente Nuevo se convirtieron en zonas liberadas de paraderos informales. ¿Qué se va a hacer para evitar este tipo de actos?

La División de Tránsito que está bajo mi mando, a través de todas mis unidades en Lima Metropolitana, vamos a ejecutar operaciones policiales permanentemente en lo que respecta a la prevención, seguridad, intervención y regularización del tránsito vehicular destinado a la fiscalización y erradicación de estos paraderos informales que ocasionan bastante daño a la comunidad y que infringen el reglamento de tránsito. A la fecha, sabemos que existen 275 paraderos informales , los cuales ya han sido identificados, y se tiene que trabajar de manera sostenida.

Al momento que yo me hice cargo, me reuní con mi general Lizzetti Salazar y el director de fiscalización de la ATU. Tocamos el hecho de que se crea impunidad cuando nosotros ponemos las papeletas de infracción, pero no podemos llevar el auto al depósito porque no hay suficientes. En ese sentido, entra a tallar también la ATU porque ellos a través de sus competencias pueden accionar sobre estos transportistas informales y llevarse sus vehículos.

La ATU nos ha hecho saber que ya hay depósito para 800 vehículos, y en un par de meses habrá para 1.200. Entonces, en ese sentido estamos trabajando de manera articulada tratando de que cada entidad del Estado cumpla su función que le compete. Hasta la fecha, hemos llegado a intervenir 89 vehículos y llevarlos al depósito. Sí, es un impacto. Antes les poníamos la papeleta, pero seguían circulando. Esto tiene que ser sostenido: es la única manera de poder mermar y erradicar los paraderos informales.

Además, vale decir que bajo mi mando tengo una unidad especial, que es el escuadrón motorizado de intervenciones rápidas, el cual no tiene jurisdicción, que están abocado a fiscalizar los paraderos informales.