Conforme a los criterios de Saber más

Desde este martes 14 de setiembre hasta el 17 de este mismo mes se realizará la edición N°13 del CADE Educación, uno de los foros más importantes del país, cuyo objetivo es reunir a diversos profesionales del sector para generar propuestas innovadoras que mejoren la calidad educativa del país. Para este 2021, el evento se llevará a cabo bajo la necesidad de reimaginar, reestructurar y reconocer el sistema académico del país.

“Hacer este programa en este año tan desafiante ha sido como irle tomando el pulso a la realidad y ver cómo, realmente, respondemos con sentido de urgencia y compromiso ante la coyuntura. Tenemos que mover unas palancas de cambio y sí hemos priorizado algunas para que la educación peruana se vuelva a activar y se formen ciudadanos y ciudadanas que construyan sus propios proyectos de vida y que impulsen una sociedad más justa y más inclusiva”, señaló a El Comercio Lea Sulmont, presidenta de CADE Educación 2021 y doctora en Ciencias de la Educación.

Para Sulmont la propuesta de este CADE y los ejes en los que se desarrollarán las ponencias tienen un mensaje clave para evaluar los aprendizajes que ha dejado la educación a distancia, así como los retos a los que se continúan enfrentando los alumnos, maestros, padres de familia y autoridades de instituciones públicas y privadas.

“Año y medio de pandemia nos ha tenido que dar algunas lecciones. Estas son: la valentía de los niños, niñas y adolescentes para autodirigir sus aprendizajes, de los maestros para adaptarse a las tecnologías, de los padres para involucrarse con la educación de sus hijos y de los medios de comunicación para inventar nuevas formas de participación, etc. Todo eso tiene que aprovecharse y esta es una oportunidad que tiene que ver con activar la educación del país”, acotó.

Las jornadas

Durante los tres días de CADE Educación, ocho expositores internaciones de países como Reino Unido, Estados Unidos, España, México, Colombia y Guatemala estarán a cargo de las charlas que abordarán temas como la innovación educativa, el liderazgo y, además, compartirán experiencias internacionales sobre la modalidad a distancia y los retos a los que se vienen enfrentando alumnos, profesores y padres de familia debido a la pandemia por el COVID-19.

Este 14 de setiembre se inició con las ponencias de Richard Gerver (Reino Unido), experto en innovación educativa, liderazgo y cambio organizativo; César Guadalupe, profesor investigador de la Universidad del Pacífico sobre quien habló sobre la ventana de oportunidades y el diagnóstico de en qué consiste exactamente la decisión de comprometerse con la mejora de la educación.

Luego, se habló sobre el “Aprendizaje dirigido por el Estudiante”, en donde expusieron Johanna Catalina Harker (Colombia), coordinadora de Proyectos innovadores en Learning One to One, Gabriela Pérez de Lucas (Guatemala), directora de secundaria de Acton Academy Guatemala y Francisco Zariquey (España), director del Colectivo Cinética.

“Este CADE no se quiere quedar, por ejemplo, solamente en educación básica. Este CADE lo que busca es atender las necesidades de educación de 33 millones de peruanos y peruanas. Queremos aterrizar en una gobernanza que permita mirar la educación, no como fiscalizándola ni controlándola, sino como alentando la mejora continua”, acota Lea Sulmont.

Vale indicar que este 17 de setiembre se llevará a cabo el CADEx Activando la educación: prioridades y propuestas, actividad complementaria que desde IPAE Asociación Empresarial se organizará como cierre del CADE Educación. Para este segmento que busca establecer las prioridades y elaborar propuestas sobre cuáles deben ser las medidas concretas y urgentes que tienen que tomarse para reencaminar la educación peruana, se contará con la participación del ministro de Educación, Juan Cadillo.

Es preciso acotar que esta parte del evento será de libre acceso y se podrá ingresar por medio de la plataforma de Zoom (el link se podrá encontrar en la página https://www.ipae.pe/cade-educacion-2021/) y se podrá seguir la transmisión a través de la cuenta de Facebook de IPAE.

El 17 de setiembre se llevará a cabo el CADEx Activando la educación: prioridades y propuestas, actividad complementaria que desde IPAE Asociación Empresarial se organizará como cierre del CADE Educación.(Foto: IPAE)