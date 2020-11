Miles de jóvenes salieron la semana pasada a las calles para manifestar su rechazo a la gestión de Manuel Merino. Debido a que aún continúa la pandemia por el COVID-19, las personas que salieron a manifestarse lo hicieron portando mascarillas, protectores faciales y alcohol. Lo que fue casi imposible fue mantener el distanciamiento social.

¿Qué medidas deben tomar ahora las personas que salieron a las calles?

Para el presidente del comité de Salud del Colegio Médico del Perú, Augusto Tarazona, lo primero que deben hacer las personas que han salido a marchar es “cambiarse de ropa y darse un baño completo” al retornar a casa.

“Dentro de la casa, lo recomendable es que, si vive con personas de riesgo, deben abstenerse de acercarse o tener contacto con ellos de entre 10 a 14 días. Es el periodo aproximado en el que se puede dar algún tipo de contagio”, afirma Tarazona.

Asimismo, el médico infectólogo resalta que, si hay necesidad de acercarse a las personas vulnerables, como adultos mayores o enfermos, deben usar mascarilla. Además, debe mantener distanciamiento.

“Si están en un comedor, que la persona expuesta se coloque a dos metros de distancia, al otro extremo”, dijo.

Adicionalmente, por el contexto general, lo que recomienda es lavarse las manos frecuentemente y priorizar la ventilación de los ambientes, todo lo posible.

Si la persona que ha asistido a las manifestaciones no vive con personas que pertenezcan al grupo de riesgo, no hay necesidad de usar mascarilla todo el día. Pero sí mantener el distanciamiento con los demás integrantes de la familia y ventilar los ambientes.

Además, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda vigilar los síntomas y signos como fiebre mayor de 38 grados y tos. Si es que presentas dificultad para respirar, debe acudir al establecimiento de salud más cercano.

Los que estuvieron ahí

Cada manifestante vive una situación particular. No todos se encuentran en las mismas condiciones. Uno puede vivir solo y el otro puede vivir con toda una familia vulnerable. La decisión recae en cada uno si desea salir a marchar.

Rod Díaz, quien vive hace un año con su hermano mayor, decidió participar de las marchas del jueves 12 y domingo 15. Él se informó a través de un post en Instagram sobre los cuidados que debía tener en la marcha y al llegar a casa. “Al regresar me quité toda la ropa que usé y la metí a la lavadora. Inmediatamente me di una ducha.”

Díaz recalca que es importante desinfectase las manos antes de tocarse la cara. “Realmente yo no ha tomado en cuenta la recomendación de usar mascarilla dentro de la casa, pero sí estoy alerta ante cualquier síntoma, dijo.

Por otro lado, Keneth Chilquillo, estudiante y activa en sus redes para difundir información sobre política y feminismo, también decidió salir a marchar. “Fui con personas que sé que cumplen la cuarentena. Igual usé siempre la mascarilla y me desinfectaba constantemente las manos”, indicó.

Al llegar a casa, y debido a que vive con personas vulnerables, se desinfectó y lavó las prendas que había usado. “He mantenido distancia de mis padres, tía y abuelos, ya que no puedo usar mascarilla todo el día debido a problemas dermatológicos”, recalca Chilquillo.

Daniela Del Águila decidió participar en la marcha del jueves 12 con su papá y algunas amigas. Por precaución, ya que vive con personas mayores vulnerables, en este momento cumple cuarentena en su habitación. “Trato de usar mascarilla todo el día, pero a mi papá a veces se le pasas. Igual no nos acercamos a mi abuelita”, precisó.

Comenta que está esperando unos días para hacerse la prueba para detectar el Covid-19, pero no descarta asistir a otra manifestación. “Cabe resaltar que yo me retiré temprano, no estuvimos cuando empezó la represión y por eso logramos mantener la distancia y cumplir con algunos protocolos que los que se quedaron tal vez no pudieron cumplir”.

Conforme a los criterios de Saber más





VIDEO RECOMENDADO

Excluyen a comandante general de la PNP de lista de denunciados por muerte de jóvenes

TE PUEDE INTERESAR