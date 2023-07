Denuncian que elección de Manuel Castillo como jefe de Sunedu habría sido irregular.

La elección de Manuel Castillo Venegas como jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) tendría irregularidades, según denunciaron cinco rectores de universidades públicas.

El programa “Punto Final” señaló que la rectora de la Universidad Nacional mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, convocó a una reunión presencial en la Casona de San Marcos a todos los rectores de las universidades públicas el 19 de agosto de 2022, a fin de elegir a los dos representantes ante Sunedu.

Sin embargo, de los 31 invitados, no asistieron 19 rectores porque no estaban de acuerdo con la ley que aprobó el Congreso y que afectaba la meritocracia en Sunedu. Ante ello, los rectores presentes continuaron con la elección pese a que no había mayoría.

Incluso, de los 12 rectores que participaban en la elección, 9 era titulares, dos eran encargados y uno se conectó a través de videollamada, cuando la convocatoria pedía participación presencial.

Los asistentes eligieron con 8 votos a Manuel Hernández, representante por Ica, y con 7 votos al Manuel Castillo, representante de Piura. Este último fue finalmente elegido como superintendente de Sunedu.

Los rectores que no asistieron cuestionaron dicha elección, ya que no hubo mayoría y se dejó participar a rectores que solo eran encargados. Ese era el caso de Omar Vences, quien en ese entonces era rector encargado de la Universidad Nacional de Piura.

“Aparece una foto con 12 personas, de los cuales yo distingo 9 rectores, entonces no hubo quórum de reglamento que se necesita para poder elegir”, expresó Rodil Tello, rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

“La elección ha sido indebida, no respondió a las expectativas de la universidad pública peruana, solo al interés de algunos miembros que en aquel entonces conformaban ANUPP (Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú) y ASUP (Asociación de Universidades del Perú)”, enfatizó Policarpio Chauca, rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

Incluso, Omar Vences deja entrever que no debió participar, ya que no era el rector titular de la Universidad Nacional de Piura. Esto tras la investigación que ha iniciado la Contraloría sobre la elección del jefe de la Sunedu.

“Realmente el reglamento dice que tendrían que ser rectores titulares, inclusive yo después me he enterado esa parte, creo que ni yo podría haber votado porque yo era rector encargado. Sí voté y también votó el vicerrector. (¿Legalmente usted podría votar? Tengo mis dudas, pero me parece que no”, añadió Vences.