Víctor Hugo Malpartida Huamán (1966-2020)

El primer recuerdo que se me viene de mi padre es nuestra última Navidad y Año Nuevo juntos. Fue mágica porque estábamos él y yo en el auto, en lo alto de una explanada, viendo los fuegos artificiales. Él estaba feliz y sonreía mientras grababa todo, nunca pensé que se iría tan rápido. Otro recuerdo es del 15 de marzo cuando celebramos el cumpleaños de mi hermana menor y papá estaba feliz porque le cumplía el sueño de poder degustar comida coreana. Después empezó la pesadilla de todos, el aislamiento obligatorio, mi padre me decía: ¿y ahora que comerán tus hermanas? Esa era la única preocupación de mi padre, fue así como se contagió con el virus mientras trabajaba haciendo taxi. Empezó a sentirse mal, pero él me decía que estaba bien, que no me preocupara. Llamé al Minsa con la esperanza de obtener ayuda y lo único que me dijeron era que no contaba con los síntomas suficientes como para que sea COVID-19.

Mi papá empezaba a empeorar y yo presentía lo que iba a pasar, fuimos a una clínica y me confirmaron que tenía COVID-19 y que necesitaba un respirador porque el virus estaba en sus dos pulmones. A mi corta edad no sabía qué hacer, estaba desesperada por que mi padre tenía la vida contada. Cuando íbamos en la ambulancia, camino al hospital de Vitarte, me miraba con cara de preocupación, también presentía lo que iba a pasar así que empecé a cantar “Vida en abundancia” para que él dejara de pensar y se concentrara en mi voz. Mi padre solo me miraba y se tranquilizaba poco a poco hasta que me dijo: ¿puedes cantar más fuerte? Y empecé a cantar más fuerte hasta llegar al hospital.

La última vez que pude ver a mi papá fue cuando se lo llevaban a hospitalizar. Me miró y sentí que me decía que dejará de llorar porque él iba a estar bien. El 1 de mayo, a las 11:33 a.m., dejó de existir Víctor Hugo Malpartida Huamán, de 54 años de edad, por síndrome respiratorio de adulto causado por una neumonía por COVID-19. Aún tengo una promesa contigo papá, ten por seguro que has criado a una buena mujer y a mis cortos 18 años sé que es el amor gracias a ti.

Un beso hasta el cielo. Tu hija, Kristel Malpartida.

-OBITUARIO-

El Comercio busca dar un sentido homenaje y reconocimiento a todas las víctimas del COVID-19 y de alguna manera reconfortar a las familias y amigos que perdieron a un ser querido. Por ello, hemos dispuesto este espacio para publicar las historias de las víctimas, contadas por quienes más los apreciaron.

Invitamos a nuestros lectores a enviarnos un texto breve (cuatro párrafos como máximo) y fotografías que hablen de la vida de su familiar fallecido a causa de esta pandemia. Por favor indicar el nombre y edad del fallecido, y un número de teléfono de contacto. Ponemos a disposición el siguiente correo electrónico: desdelaredaccion@comercio.com.pe. El Comercio se reserva el derecho de editar los textos enviados por cuestión de espacio.

* El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

