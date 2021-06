Conforme a los criterios de Saber más

En el Perú, ya suman más de 2 millones las personas que han recibido, al menos, la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esta cifra representa al 11% de la población peruana. Se espera que para el 31 de diciembre de este año, se haya vacunado a 24 millones de personas. Según el calendario de vacunación elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa), la vacunación de los adultos mayores de 60 años, iniciada esta semana, culminaría en quincena de junio, por lo que la inoculación de los mayores de 50 años se adelantaría.

Sin embargo, pese al avance de la vacunación en adultos mayores, aún hay una duda que el Minsa no ha podido resolver: ¿ Cuándo serán vacunados los menores de edad?

En países como Estados Unidos, España y Canadá los menores de entre 12 y 15 años ya fueron incluidos en el calendario de vacunación contra el COVID-19. Sin ir muy lejos, este martes en Chile, el Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó a la farmacéutica Pfizer el uso de las vacunas en menores de entre 12 y 16 años. La aprobación fue realizada por el ISP, el Programa Nacional de Inmunizaciones y el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

El laboratorio Pfizer- BioNTech presentó la solicitud de uso hace unos días atrás, junto al estudio clínico realizado a ese grupo etario por parte de las agencias de alta vigilancia sanitaria, homólogos del ISP: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), European Medicines Agency (EMA) y Health Canadá.

Según informaron medios chilenos, aún no hay fecha de inicio de vacunación de los menores, pero se espera priorizar a los adolescentes con comorbilidades como obesidad.

En marzo, ambos laboratorios informaron que el ensayo clínico realizado a 2.260 menores concluyó que la vacuna contra el COVID-19 tiene un 100% de eficacia en el grupo de adolescentes entre 12 y 15 años de edad.

En el Perú

¿Qué falta en el Perú para que se pueda vacunar a los menores de edad? Hace unos días, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, comentó que los adolescentes de entre 12 y 18 años de edad podrían ser vacunados con las dosis de Pfizer siempre que otras poblaciones con más prioridad ya hayan sido inoculadas.

“No se ha probado todavía en niños más pequeños, pero cuando esto suceda, el país se podrá adecuar y también incorporar a estos grupos menores de edad a la vacunación posteriormente. Por ahora no hay un cambio”, señaló.

Para el doctor en en inmunología comparada e investigador de la UNMSM, Juan More Bayona, la vacunación de menores en Chile puede servir al Perú como un espejo de lo que podría ocurrir en los próximos meses cuando se haya autorizado el uso de la vacuna en niños y adolescentes.

“Según cálculos del gobierno, las vacunas están llegando a un ritmo más acelerado. Hasta que lleguemos hasta la edad de entre 12 años y 18 años, tenemos una ventana de tiempo en el cual se puede estudiar la eficacia y la efectividad en campo de la dosis de Pfizer para ver qué ocurrirá en Chile. Esa posibilidad de vacunar a los menores en el Perú está cercana pero va a confluir en el hecho de que tenemos un tiempo para vacunar a los de mayor riesgo. Además, nos va a servir evaluar la evidencia que existe en otros países, además de los datos de eficacia que brindaría la farmacéutica. Esperemos que no haya un problema”, indicó a El Comercio.

Para que en el Perú se autorice el uso de dosis de un laboratorio en ese grupo etáreo, en principio es el mismo laboratorio el que debe presentar la solicitud ante la Digemid. Luego, se tendría que evaluar la evidencia que existe de la vacuna y su eficacia y efectividad en los menores de edad.

“En principio, nace de la farmacéutica, pero dadas las condiciones que hay en Chile, sí podría tal vez el gobierno tomar una decisión de solicitar esa evidencia y autorizarla. No debería durar mucho el trámite porque es simplemente la extensión de la autorización que se ha recibido y esa autorización es de uso de emergencia y se tiene que estudiar la evidencia que existe y que es complementaria a la que se tiene. Considerando que ya hay una autorización no debería demorar tanto como la vez anterior, quizá menos de un mes”, estima More.

En tanto, el pediatra y exjefe de la Sociedad Peruana de Pediatría, Herminio Hernández, opina que, a estas alturas de la pandemia por el COVID-19, ya existen razones suficientes para que el Gobierno empiece a gestionar las vacunas para los menores de edad.

“Hay varias razones que lo justifican, una de ellas es que al no estar vacunados pueden constituirse en un foco de infección para el resto de la población. Al estar vacunados podrán asistir a sus actividades escolares o universitarias. Además, existe una el síndrome inflamatorio antisistémico que hacen los niños y no necesariamente después de un covid severo. Deberíamos esperar que algunos de los estudios que están siendo emprendidos por encima de los 12 años nos den luces no solo de la eficacia si no de la seguridad de que no hayan efectos graves, es importante siempre tener esos datos”, aseguró.

