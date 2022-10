Dos hermanas de 9 y 12 años fueron ultrajadas por la expareja de su tía. La madre de las menores denunció que el sujeto se ganó la confianza de las pequeñas y en un descuido, le realizó tocamientos indebidos a la mayor y violentó sexualmente a la menor. El hecho se produjo el último viernes en el distrito de Villa María del Triunfo.

De acuerdo a América Noticias, el sujeto identificado como Carlos Alfonso Conde Delgado (54) se encuentra prófugo. “ Mis niñas han sido abusadas por parte de la pareja de mi hermana. Mis niñas me contaron que el tío Calín les daba propina a cambio que se dejaran tocar ”, señaló la madre de las menores.

Ella contó que sus pequeñas habían quedado a cargo de su abuela materna mientras ella y su esposo trabajaban. Ese día, Conde Delgado estaba en la vivienda y aprovechó que la señora salió para abusar de las niñas.

Violan a niña de 9 años, otra de 12 sufrió tocamientos indebidos

“Mis niñas no querían que las bañe. No querían que las vea. ‘Mamá, no quiero que me veas’. Me doy con la sorpresa al examinarlas que estaban lastimadas. Las tenía amenazadas diciendo que no hablen porque su tía va a sufrir, se va a matar”, señaló.

“La familia no da cara, no quiere decir nada. Que está desaparecido. Dice que se va a entregar, pero cuándo. Necesito que pague por lo que les ha hecho a mis niñas”, pidió.

En otro momento, la madre de las agraviadas comentó que el hermano de Carlos Alfonso se comunicó con ella y se comprometió en cubrir todos los gastos de sus pequeñas durante un año. “Cómo me va a decir eso, él cree que con dinero va a limpiar lo que su hermano ha hecho”.

Pide justicia

Según el matinal, las dos menores han sido citadas para cámara Gesell para diciembre. “El Ministerio de la Mujer me dice que vamos a recibir apoyo de ellos en todo momento, pero me dicen que para diciembre recién pasarán por cámara Gesell. Mi niña de 9 años no quiere hablar. Cada vez que uno le pregunta, ella no quiere. No es la misma de antes”.