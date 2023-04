El tiburón azul es la especie más abundante en los océanos y al mismo tiempo es la más capturada. Se trata de tiburones de comportamientos oceánicos, que habitualmente se ubican lejos de la costa, por lo que es poco frecuente verla cerca de las playas. Entonces, ¿porqué razón fueron captados y cazados en costas peruanas?

Bañistas de Los Órganos en Piura 🇵🇪 nos compartieron el video de un 🦈 azul (Prionace glauca) desorientado. Este evento es una situación bastante particular y nos preguntamos si su aparición tan cerca de la orilla será una posible causa de la crisis climática? 1/2 pic.twitter.com/OHkiKHKp8x — Coalición Tiburón Perú (@Co_Tiburon_Peru) March 28, 2023





Adriana Gonzales Pestana, bióloga marina e investigadora asociada a la Universidad Científica del Sur, señaló a El Comercio que el factor climático ha generado un desplazamiento anómalo del agua, arrastrando estas especies a nuestras costas. “Se trata de animales que están desorientados o que en muchos casos están buscando condiciones ideales para vivir. Debido al calentamiento de los trópicos migran buscando su hábitat más natural”, indicó. En ese desplazamiento, precisamente, pierden su rumbo.

En el caso de Perú, la corriente de Humboldt genera ecosistemas de hábitat ideal. “Algunas especies oceánicas de tiburones se acercan a la costa, porque en la costa hay condiciones ideales de aguas más frías” señala. No obstante, el calentamiento de la costa los ha dejado desorientados y en muchos casos varados.

Otro 🦈 azul aparece esta vez en Punta Hermosa y nos comentan que medía aproximadamente 60cm, por lo q se trataría de un juvenil. Los 🦈 azules se alimentan de peces y crustáceos y NO son una amenaza para los humanos. 1/2 pic.twitter.com/XB5LC3acIm — Coalición Tiburón Perú (@Co_Tiburon_Peru) March 31, 2023

Los tiburones azules tiene un tamaño que va entre los cincuenta centímetros y los 3.8 metros. Sin embargo, l os registrados en las costas peruanas son especies juveniles que no superan los dos metros. Además, se trata de animales con una alta capacidad de desplazamiento.

Juan Carlos Riveros, biólogo y director científico de Oceana Perú, señala que precisamente esa juventud puede ser una de la razones de su avistamiento en costas peruanas. “Al ser especies juveniles son más curiosos o débiles dejándose llevar por la corriente”, señaló a El Comercio.

Para Riveros no se trata de una migración masiva ni mucho menos, sino de un par de episodios que responden claramente a condiciones que tienen que ver con la temperatura del mar. “Puede ser que se acerquen a la costa, pero no es común verlos en esta zona de nuestro litoral”, señala.

El tiburón azul es una especie, considerada solitaria, aunque en su etapa de reproducción suelen desplazarse en grupos.

Por su parte, Instituto del Mar del Perú (Imarpe) señaló que se trata de un animal principalmente oceánico, es decir, se encuentra lejos, a partir de los 50 km aproximadamente de distancia a la costa, muy ocasionalmente hace incursiones es espacios costeros, “probablemente relacionado a la distribución de sus presas”.

“Es difícil determinar la razón de la presencia de este tiburón cerca de la costa, probablemente pueda haber estado siguiendo sus presas o tal vez podría estar desorientado, enfermo o herido”, señaló la institución a través de un comunicado.

Tiburones inofensivos

Tanto Imarpe como los biólogos consultados por El Comercio coinciden en que se trata de una especie inofensiva, pese a su condición de animales salvajes. No obstante, su alimentación no incluye a los humanos . Es más, no existe en el Perú reporte alguno de ataques de tiburones a personas.

“Se alimentan de peces y calamares pequeños. (Los tiburones) son animales pequeños que seguramente van a asustarse con la presencia de un humano y van a huir a menos que se sientan atacados”, señala Adriana Gonzales, quien además tiene una maestría en biología pesquera y es miembro de Coalición Tiburón Perú, un grupo que busca la conservación de tiburones en nuestro país.

Respecto al temor de algunos pescadores que señalaron que los tiburones se pegaban a sus embarcaciones e incluso las golpeaban, Gonzales señaló que en algunos casos los tiburones se podrían pegar a las embarcaciones, “pero lo hacen buscando refugio”. “No se acercan para atacarlos o intentar voltear las embarcación, que además es improbable que lo logren por el tamaño que tienen”, indica.

Los especialistas coinciden en que la ciudadanía y en especial los bañistas tiene que estar preparados para avistamientos anómalos de este tipo, debido a que las condiciones climáticas siguen cambiando. “Decir que los tiburones son una amenaza y pedir el cierre de las playas ante avistamiento de este tipo, es una exageración”, señala Gonzales.

“Un tiburón no representa un amenaza mayor de lo que representa un lobo marino”, agrega la bióloga. No obstante, señaló que si algunos bañistas se encuentran frente a un tiburón es recomendable retirarse del mar por precaución, pues el animal podría sentirse amenazado.

Tiburones son muy comunes

Existen diferentes especies de tiburones y si bien los azules grabados en Piura y Punta Hermosa, no son frecuentes en nuestras costas, si lo son otras, como el tollo. Juan Carlos Riveros señala que un estudio suyo publicado por la revista científica PLOS ONE reveló que entre el 60% y 80% de personas ha comido tiburón alguna vez , pero menos de la mitad reconoce a los tollos como animales de esta especie.

“Bajo el nombre de tollo se mezclan muchas especies como tollo común (Mustelus whitneyi). También se venden crías de otros tiburones como el martillo. Matan a las hembras y sacan a las crías pequeñas, les cortan la cabeza y los venden como el famoso ‘tollo de leche o bebé’”, señala Riveros.