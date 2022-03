Este martes 29 de marzo, la Municipalidad de la Punta indicó en sus redes sociales la presencia de un tiburón azul en las aguas de Callao y advirtió a los bañistas no nadar en ellas por precaución. Ante la nueva noticia, en esta nota, daremos algunos datos sobre este animal marino para mitigar diversas curiosidades.

Según Fabiola Zavalaga la investigadora del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) el animal es un tiburón azul de aproximadamente 2 metros y que estaría herido o enfermo. No solo ello, sino que la Municipalidad pidió no acercarse al animal ni intentar tocarlo.

El cuerpo de este animal marino es estilizado, tiene una longitud en promedio de 2.5 metros, la parte ventral es de color blanco y de un azul metálico muy intenso en el resto del cuerpo. Sus movimientos del tiburón se producen entre los 60 y 300 metros de profundidad.

TE PUEDE INTERESAR: 10 actividades y lugares imperdibles en Finlandia, el país más feliz del mundo

El tiburón azul está por todos los mares y océanos del mundo de aguas frías. Foto: Shutterstock

¿Dónde habita el tiburón azul?

Este tiburón está por todos los mares y océanos del mundo de aguas frías, entre 7 y 16 °C, pero puede llegar a tolerar los 21 °C a más. El animal marino que se presentó en la costa limeña es nativo del océano Atlántico, pero se encuentra en diversos mares porque es un migrante muy activo.

Según Oceana Perú, este animal marino viaja distancias mayores a los 9000 km, en travesías que van desde Canadá hasta las costas de Argentina, luego de Noruega a Sudáfrica.

MIRA TAMBIÉN: Machu Picchu es uno de los 55 destinos más bellos del mundo

Asimismo, la ONG recordó que el tiburón azul no presenta un peligro para los humanos en sus redes sociales: “En el Perú existen más de 60 especies y como cualquier animal silvestre no debe ser manipulado ni violentado. !Recuerda que los humanos no son presa para esta especie!”.

Los tiburones azules se alimentan de peces como la caballa, arenques, jureles, bonitos, calamares y aves marinas. Cazan en pareja o en grupos, rara vez lo suelen hacer solos. Además, recorren distancias de 5.500 kilómetros.

NOTAS RELACIONADAS: