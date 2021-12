Sobrevivientes y afectados por la deflagración ocurrida el pasado 23 de enero del 2020 en Villa El Salvador, donde murieron 34 personas, denunciaron que el Ministerio Público archivó el caso que se venía siguiendo contra los responsables de la tragedia.

Aracely Montenegro, una de las dirigentes que se encuentra detrás del caso, declaró a Exitosa e indicó que se trata de un archivamiento definitivo. “A cargo del fiscal de Villa El Salvador, Vladimir Sánchez, nos ha informado que el caso está archivado definitivamente por supuestamente no encontrar sustento contra las personas que nosotros hemos declarado como culpables”, dijo.

MIRA AQUÍ | Tragedia en Villa El Salvador: un año después no hay responsables por la deflagración que dejó 34 personas muertas

Montenegro agregó que ellos se enteraron hace tres días y por parte de un vecino, quien cuenta con abogado particular. “Nos han asignado unos abogados de oficio pero no cumplen con su labor. Lamentablemente no tenemos dinero para pagar un buffet de abogados y todos estos dos años nos hemos visto cruzados de brazos por la pandemia”, precisó.

En esta carpeta fiscal se tenía contemplado tres delitos: delito contra la seguridad pública (peligro común con medios catastróficos), delito contra el patrimonio (daños materiales) y delito contra la administración pública (omisión y rehusamiento de actos funcionales).

Tema legal

Por su parte, el abogado Marlon Ichpas Canales - quien ve el caso - refirió a Exitosa que hubo una equivocación al momento de realizar la denuncia, aunque adelantó que presentarán un recurso de queja por uno de los casos.

“Se han equivocado en formular la denuncia. El que ha hecho la denuncia es el Procurador Público del Ministerio de Energía y Minas, y la Municipalidad de VES. Ellos han planteado que este hecho es un peligro común y la Fiscalía señala que es doloso”, indicó el abogado.

“Los dos delitos, el primer caso de peligro común y el segundo de daños materiales, se han archivado porque no existe una acción dolosa. El hecho del 23 de enero del 2020 ha sido una acción culposa. Ese es el punto concreto”, explicó.

“En cuanto al tercer delito, de omisión de actos funcionales, también lo han archivado. Pero vamos a interponer un recurso de queja, porque sí consideramos que hubo actos funcionales por parte de la Municipalidad (de VES)”, sentenció.

Piden ayuda

Las personas afectadas marcharon esta mañana hacia la sede del Ministerio Público de Lima Sur, exigiendo que el caso no se archive. Acusaron a las autoridades de una supuesta falta de apoyo, no solo económico sino también para que continúen llevando su tratamiento, en el caso de los sobrevivientes heridos.

“Yo necesito operación, reconstrucción, terapia, infiltraciones. Pido por los sobrevivientes que hemos quedado mal después de esta terrible desgracia. No hay justicia para los 34 fallecidos y 11 sobrevivientes”, manifestó la señora Jacqueline Rojas.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR