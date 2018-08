Agresión en bus: identifican a pasajero que golpeó a chofer 

Juan Casimiro, chofer con tres años de experiencia en el transporte público, fue terriblemente agredido el 31 de julio por un pasajero que le pidió en reiteradas ocasiones bajar en un paradero no autorizado, en San Martín de Porres.



El programa periodístico "90 Segundos" indicó que el sujeto fue identificado como Willy Gabriel Villavicencio Yahuana, de 39 años. A él se le puede ver en un video difundido por Facebook dando puñetazos al conductor de la empresa Grupo Diez S.A.C.

Casimiro fue defendido por otros pasajeros que se encontraban en el bus. Ellos le reclamaron por la agresión y por arriesgar sus vidas pues el vehiculo se encontraba en movimiento.

Por otro lado, el chofer indicó en diálogo con El Comercio que no se pudo colocar la denuncia en la comisaría pese a que intervino un patrullero. Mencionó que los agentes no eran de la jurisdicción por lo que el caso no siguió en investigación.

Según especialistas, Villavicencio Yahuana podría enfrentar hasta tres cargos por peligro común, debido a que puso en riesgo la vida del chofer, la de los pasajeros del bus y la de otros transeúntes en la vía pública que pudieron ser atropellados.