No contaban con SOAT, revisión técnica vehicular y algunos conductores ni siquiera tenían licencia de conducir. Un total de seis vehículos fueron enviados al depósito en el Cercado de Lima, luego de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizara un operativo en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Bolivia.

Los vehículos intervenidos a cumulan multas de transporte que llegan casi al medio millón de soles , detalló la ATU. Solo la unidad de placa A0B-747, que operaba utilizando los colores y distintivos de la empresa Nueva Estrella, tiene multas por S/196.600, mientras que el vehículo de placa A8W-704, conducida por un chofer sin licencia, registra multas por cerca de S/48.000.

TE PUEDE INTERESAR: Chatarreo a paso lento: tomaría 81 años destruir las 9 mil combis y cústers antiguas de Lima

Informalidad en el transporte

A cada uno de los vehículos llevados al depósito se les impuso una multa de S/19 800 por brindar el servicio de transporte de manera informal.

Cinco de estas unidades no contaban con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) mientras que otros dos no tenían el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV). Además, los fiscalizadores también detectaron que cinco conductores no contaban con licencia de conducir, por lo que representaban un peligro para la ciudadanía.

“Su circulación sin estos documentos generaban un peligro para la vida o la integridad física de las personas, por lo que podrían recibir una pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor a tres”, manifestó la entidad.

La institución también precisó que impulsarán acciones penales contra los propietarios de los mencionados vehículos.

El operativo se ejecutó en el marco de la campaña “No es por molestarte, es por cuidarte”, impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y a los operadores de transporte sobre las labores de los fiscalizadores de transporte para salvaguardar la integridad y salud de los usuarios de este servicio.