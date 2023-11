Luego de años de espera, los ciudadanos de Lima norte podrán hacer uso del tramo ampliado del Metropolitano, aunque de forma parcial, según anunció la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Ante el inicio de operaciones de cuatro nuevas estaciones desde mediados de diciembre, el servicio de transporte tendrá cambios importantes entre los que se hallan el cambio de rutas, paraderos y el funcionamiento de un nuevo expreso.

Así, los buses troncales empezarán a recorrer las nuevas estaciones Universidad, 22 de Agosto, Belaunde y Los Incas -ubicadas entre Comas y Carabayllo- de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 11:00 p.m., mientras que los sábados de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Uno de los cambios más notorios será el correspondiente a la ruta B del Metropolitano, uno de los más usados porque se detiene en todos los paraderos, pues su ruta ya no iniciará desde Naranjal (Independencia) sino desde la estación Los Incas (Comas) y concluirá en la Plaza de Flores (Barranco), en ambos sentidos, según detalló Omar Revolledo, vocero de ATU a la Agencia Andina.

Por su parte, los servicios regulares A, C y D no serán modificados y continuarán funcionando con sus paradas y horarios frecuentes.

Ampliación norte del Metropolitano inicia operaciones desde el 15 de diciembre con solo cuatro estaciones. (Foto: ATU)

Nuevas rutas de Expreso

También se crearán nuevos servicios de Expreso. El 11, que partirá desde la estación Los Incas, y el Expreso 12, que empezará desde Matellini (Chorrillos). Sin embargo, aún no han detallado el horario de estas rutas.

“El Expreso 11 bajará directamente de la zona zona norte, con estas nuevas cuatro estaciones y el Expreso 12 empieza en la parte de Matellini, así se mejorará la operación y se descongestionará Naranjal”, dijo Omar Revolledo, vocero de ATU.

Algunas rutas alimentadoras ya no llegarán a la estación Naranjal. La ATU confirmó que los alimentadores de Puente Piedra y Carabayllo van a culminar su recorrido en la estación Los Incas a fin de reducir sus tiempos de viaje.

“Esto es importante, pues permitirá mejorar la operación y descargar la estación Naranjal. Los usuarios no tendrán que venir desde Puente Piedra hasta Naranjal. A partir del 15 de diciembre podrán hacer el intercambio en la estación Los Incas”, añadió.

La ATU también señaló que durante el periodo de pruebas se afinará los detalles de los servicios alimentadores que sí llegarán hasta Naranjal y cuáles otros ya no.

Este periodo arranca el 27 de noviembre e incluye pruebas de los buses sin pasajeros incluye maniobras de ingreso y salida de las unidades en los embarques, la activación de los sensores en las puertas, y la apertura y cierre de las mismas. Así como la instalación y pruebas del sistema de recaudo y semaforización.

Aunque la ampliación la ampliación norte del Metropolitano tiene en total 10 kilómetros de vía exclusiva y 17 estaciones en total, la totalidad de esta vía será entregada, por la Municipalidad de Lima recién en julio del 2024, luego de varios años de retrasos desde la pandemia.