Panamericana Sur: chóferes invaden vía auxiliar en ruta a balnearios

Adelantar o sobrepasar de forma indebida a otro vehículo en la carretera no solo es una maniobra temeraria que puede causar un accidente mortal, sino también una infracción grave al Reglamento Nacional de Tránsito. Esta falta, la G1, se sanciona con una multa de S/308 (8% de 1 UIT) y la pérdida de 20 puntos en el carnet de conducir.

En la Panamericana Sur, en la ruta hacia los balnearios de la capital, es usual encontrar a conductores que invaden el carril auxiliar y adelantan a otros por la derecha para evadir el tráfico. Una vez que el infractor avanza en la fila intenta ingresar nuevamente hacia la izquierda de manera intempestiva, generando caos. En esas circunstancias, a los choferes que continúan por los carriles regulares solo les queda frenar, o virar al carril del medio para evitar la colisión.

El Comercio recorrió ayer la Panamericana Sur y comprobó que la imprudente práctica de adelantar por la vía auxiliar se incrementa en las horas punta en ambas direcciones. Durante la tarde, el problema se agudiza en el sentido de norte a sur. Debido a que se cierran dos de los tres carriles, por la aplicación del plan de verano, algunos conductores desesperados por avanzar tratan de sobrepasar a los autos que van adelante por el estrecho camino de la derecha.

Tal como lo denuncia la página de Facebook Alto a los Adelantos por la Auxiliar, esta situación se repite a diario y con mayor frecuencia los fines de semana, debido al incremento del flujo vehicular durante la temporada de verano.

En ese portal, desde el año 2014, decenas de usuarios envían fotos y videos de cómo vehículos particulares, buses de transporte público, buses interprovinciales y hasta camiones de carga pesada utilizan esa vía para evitar el embotellamiento.

El carril auxiliar debe usarse para emergencias como el remolque. El carril auxiliar debe usarse para emergencias como el remolque.

—Tramo de emergencia—

Según Lino de la Barrera, ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la pista auxiliar es una vía más angosta que el resto de los carriles y debe ser utilizada únicamente para una emergencia.

“Esa zona no es para la circulación de los autos, sino para que, ante una falla mecánica, un conductor pueda estacionarse, colocar el triángulo de emergencia y esperar hasta recibir la ayuda”, precisó.

Para Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, esta infracción de tránsito se comete a diario en las carreteras debido a que no se sanciona de manera efectiva a los conductores. “Manejan como quieren porque no conocen el reglamento, pero también porque no los multan de manera frecuente”, dice el experto.

Según las estadísticas de la Policía Nacional, en el 2016 se colocaron en Lima 2.163 papeletas por la falta G1. Durante un fin de semana de verano, unos 90 mil vehículos se dirigen hacia el sur por el peaje de Villa.

De la Barrera explica que, ante la falta de personal policial para controlar las infracciones, se deberían colocar barreras u obstáculos para evitar que los conductores invadan la vía auxiliar.

Según el área de prensa de la PNP, cualquier ciudadano puede presentar una fotografía o video de un conductor cometiendo una infracción de tránsito como medio probatorio para que se coloque una papeleta. Las denuncias pueden presentarse en la comisaría del sector en donde se cometió la falta.



