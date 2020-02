El puente del óvalo Higuereta ubicado en el distrito de Surco ya va a cumplir una semana cerrado al público en la vía que va de Miraflores a Surco. Esto, a causa del impacto de un camión mezclador de concreto de la empresa Mixercon contra la estructura del puente. El vehículo superaba la altura máxima de 3,20 metros que se lee antes de cruzar el mismo. El año pasado sucedió lo mismo. Ahora en la zona hay entre 30 y 40 inspectores de tránsito del municipio de Miraflores que deben desviar a los vehículos por las avenidas aledañas.

El jefe de la Divisón de Investigación de Accidentes de Tránsito, el coronel PNP, Olger Benavides Ponce, informó que ellos atienden al año, un aproximado de 15 casos de vehículos que impactan contra puentes.

► Óvalo Higuereta: camión mezclador de concreto daña estructura de bypass por no respetar altura

Para el jefe territorial del Cuerpo General de Bomberos para Lima y Callao, el comandante Mario Casaretto, los lugares donde han ocurrido la mayoría de accidentes de este tipo, son los puentes ubicado en el óvalo Higuereta y en la Av. Brasil.

“La negligencia de estos choferes nos genera un problema a todos, porque ahora el puente ya no reúne las condiciones de seguridad que se necesitan. Yo pienso que el problema está en que las sanciones que no van a acorde con el daño que se genera en la estructura. Un conductor que comete un acto de esta naturaleza debe ser sancionado con pena privativa de la libertad o con una multa onerosa, sino todo el mundo seguirá chocando los puentes”, precisó.

El puente ubicado en la Av. Brasil luce deteriorado. En noviembre pasado un bus de la empresa Trans Norcom Corp S.A.C se quedó sin techo luego de impactar con la infraestructura. (Foto: Alessandro Currarino)

►‘La jauría del sur’: así operaba la red criminal que encabezaba el alcalde de Punta Negra

►Emergencia en Cieneguilla: ¿Cómo actuar ante una fuga de gas?

-El desorden impera-

El especialista en temas de transporte, Lino de la Barrera, sostuvo que en en la ciudad existe desorden respecto al nivel de la altura de los puentes. “Por ejemplo, un puente ubicado en la Av. Arequipa tiene 3,5 metros de altura, a unos metros más allá, hay otro a 2,8 metros, luego hay otro de 4,5 metros. Es decir, se van conectando, pero sin un orden. Si uno analiza el reglamento de construcción de puentes se identifica que estos deben tener una altura mínima. Sin embargo, esto es suplido por el Reglamento Nacional de Tránsito y el Manual de Señalización”, agregó.

El Comercio realizó un recorrido por estos y otros puentes como el Castilla y el Huánuco, ambos en el Cercado de Lima, y el puente Atocongo en San Juan de Miraflores. En este último en mayo de 2018 un camión de carga pesada se quedó atascado.

El puente Huánuco luce así desde el 2014, debido a diversas colisiones que ha tenido desde esa época. (Foto: Alessandro Currarino)

El ingeniero Alejandro Sánchez, experto en puentes, sostuvo que el puente Huánuco, ubicado en Rímac, y todos los puentes que muestren daños en sus estructuras, deberían ser reparados de inmediato, ya que estos deben tener ciertas condiciones de confort y seguridad.

“El daño no avisa nunca, en ese puente se ve nivel de deterioro. Tiene buena reserva de resistencia, pero no podemos esperar que esta sea permanente, pues como ha sido impactado, siempre va a haber un riesgo de un algún daño parcial que pueda generar un colapso parcial", explicó.

Sánchez preció que lo que ocurre es que usualmente en la capital la altura de los puentes no cumplen con el denominado Manual de Puentes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. “La altura mínima de los puentes debería ser 5,5 metros, entonces estos puentes no se han construido reglamentariamente o se han construido con anterioridad 2001, ya que antes no existía esa especificación. Se debería hacer un trabajo de bajar el nivel de la carpeta asfáltica”, precisó.

El puente Atocongo, en San Juan de Miraflores, no podrá ser reparado debido a que se encuentra bajo la concesión de Rutas de Lima. (Foto: Alessandro Currarino)

-Sanciones más drásticas-

El coronel PNP, Benavides Ponce, explicó que las sanciones que reciben los conductores son poco rigurosas. “Al que conduzca un vehículo especial [modificado] que no se ajuste a las exigencias reglamentarias, sin la autorización correspondiente, se les sanciona con la infracción M26, una falta considerada muy grave [S/. 516]. Aquellos que transporten carga sin los dispositivos de sujeción o seguridad establecidos, tendrán que pagar una multa considerada muy grave [S/ .516]. La última es circular transportando cargas que sobrepasen las dimensiones de la carrocería, o que se encuentren ubicadas fuera de la misma. Esta es una multa grave [S/ 344]”, detalló.

El puente Castilla (óvalo de la Plaza Unión) será reparado en los próximos días, ya que presenta daños en su interior. (Foto: Alessandro Currarino)

También sostuvo que se debe mejorar la señalización, indicando las medidas del puente, lo cual debería ser realizado por los municipios. Agregó que el conductor debe conocer las medidas de su vehículo, pero a pesar de ello entran a los puentes y comenten imprudencia.

En el puente Castillla, ubicado en el Rímac, donde en junio de 2017 un tráiler se quedó impactado debajo de la estructura, no existe un cartel con las indicaciones de las medidas permitidas en el lugar. Algo similar sucede en el puente del óvalo Higuereta, donde el año pasado ocurrieron dos colisiones de vehículos con la parte superior del puente; sin embargo en la actualidad, la señalización es casi imposible de ver, ya que el cartel no recibe limpieza.

En el puente del óvalo Higuereta el polvo cubre la señalización. Por allí transitan camiones y buses, pese a que hay un carril exclusivo para autos, lo que genera frecuentes colisiones. (Foto: Alessandro Currarino)

Además, agregó que las sanciones no solo deberían ser asumidas por los conductores. “La recomendación es que a las empresas se les pueda poner una sanción, ya que no está establecido. Aquellas que permiten que sus vehículos sobrepase su carga o que los modifiquen sin autorización del MTC. A estas empresas se le debería quitar el permiso y suspender su licencia de su transporte y de carga. Ellos deben guiar las rutas de sus conductores y hasta escoltarlos”, dijo.

-Acciones que tomará Emape en los siguientes días-

Ante la consulta de parte de El Comercio, por el mal estado de los puentes mencionados en la nota, la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual se encarga de la construcción, remodelación, conservación y administración de vías de tránsito rápido, incluyendo puentes, anunció que realizarían intervenciones que consisten “en el mantenimiento de las bases, columnas, accesos y limpieza de la sección peatonal, además del pintado y señalización. Periódicamente, se realizan evaluaciones por personal especializado a fin de identificar posibles riesgos”.

Los puentes que serán intervenidos en los siguientes días son los puentes: Castilla, Huánuco y de la Av. Brasil. En el primer puente, se colocará una viga de protección, la cual evitará daños en la infraestructura ante posibles colisiones y asimismo vienen realizando una evaluación de daños, a fin de determinar una solución técnica a largo plazo.

En el puente de la Av. Brasil, donde el año pasado ocurrieron al menos tres choques de vehículos con las estructuras, se tiene previsto que en siete días se coloque tachas y gibas metros antes del puente, como medida preventiva para evitar colisiones.

En cuanto al puente Huánuco (Rímac), en los próximos 7 días se ha programado la instalación de una viga de protección. Asimismo se ejecutarán trabajos de señalización como medida de prevención para controlar el paso de vehículos de carga. [...] la comuna limeña realizará el estudio de preinversión para la reposición de una nueva estructura que reemplace a la existente”, informó.

Por otro lado, en el puente del óvalo Higuereta ya han iniciado los trabajos preliminares de reparación como el cercado del lugar, señalizaciones y apuntalamiento de la bóveda, acciones que se realizarán en los próximos 15 días.