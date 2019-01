Reportan aumento de precios en exámenes médicos para brevetes | #NoTePases

Durante un recorrido, El Comercio comprobó ayer que varios centros autorizados en Lima Metropolitana para realizar las evaluaciones médicas y psicológicas requeridas en la tramitación del brevete han duplicado sus precios.



Este Diario recorrió 10 de los 34 establecimientos médicos autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en nuestra capital y constató que los costos de estos exámenes se han incrementado en al menos un 100%.

►Licencia de conducir: prorrogan vigencia de brevetes de clase A hasta el 28 de febrero

►Mafias de brevetes: MTC retira autorización a 281 centros médicos en el país



En Lince se ubican los centros donde se comprobaron los precios más altos. En un establecimiento de la avenida Petit Thouars, el examen médico tenía un costo de S/300; allí, en diciembre último se cobraban S/150.

En otros seis centros del mismo distrito, en promedio, las pruebas costaban entre S/200 y S/250. “Nunca he pagado más de 90 soles [por un examen médico] ni he tenido que esperar 15 días para una cita”, dijo un usuario.

En Breña y Surco, se puede pagar hoy hasta S/180 y S/250, respectivamente. Uno de los administradores de estos establecimientos comentó que los incrementos se debían a que el MTC les ha reducido el número de atenciones diarias de 120 a 40. “Ahora nos piden doctores con más experiencia. Tuvimos que cambiar al personal médico, además de pagar el alquiler del local”, dijo.

Para Andrés Calderón, abogado experto en derecho de la competencia y regulatorio, cualquier aumento no puede ser arbitrario y debe ser justificado. No obstante, agregó: “El MTC no puede limitar la cantidad de atenciones, sino verificar la calidad de las mismas”.

Los incrementos han sido reportados tras la investigación periodística de El Comercio para la campaña #NoTePases, donde se revelaron serias deficiencias en el servicio de estos centros.

—En investigación—

A través de un comunicado, el MTC informó que “no es responsable” de los incrementos establecidos por los centros médicos. Consultados al respecto, Indecopi informó ayer que su Comisión de Defensa de la Libre Competencia se encuentra indagando acerca de estos casos.

Según Calderón, “es lícito” que cada empresa decida subir sus precios. Pese a ello, consideró que “no es normal” que tantos establecimientos lo hayan hecho al mismo tiempo. “Esto podría ser considerado concertación de precios, que es la conducta contra la competencia más grave que existe y la que se sanciona con mayor dureza”, concluyó.

ANTECEDENTES - A fines de diciembre, el MTC retiró la autorización a 281 centros en todo el país porque no cumplían con lo establecido por la ley.

- Tras ello, el sector autorizó inicialmente a 11 centros en Lima; sin embargo, días después se sumaron otros 23 establecimientos.

- El MTC informó que extendió hasta el 28 de febrero la vigencia de licencias de conducir de todas las categorías de la clase A.



Lee también: