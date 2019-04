Scooters eléctricos: empresa reducirá la velocidad de estos vehículos tras accidente | #NoTePases

Luego del grave accidente que sufrió una mujer de 63 años, impactada por un scooter eléctrico de la empresa Movo en San Isidro, la empresa que alquila estos dispositivos anunció acciones de cara a la seguridad de los peatones y sus usuarios.

Una de las principales medidas que tomará Movo, según un comunicado emitido hoy, será configurar sus scooters para reducir la velocidad máxima de estos, de 25 km/h a 20 km/h.



"Movo procederá a reducir la velocidad de los scooters de 25 km/h a 20 km/h. La empresa reitera su disposición para colaborar con las autoridades en este y cualquier otro caso que pueda presentarse a bordo de una de las unidades asociadas a la plataforma de Movo", dice el informe.



Movo también realizó el bloqueo preventivo de la cuenta del usuario, hasta que se realicen todas las averiguaciones del caso. “Movo reitera la importancia de manejar con precaución en las vías permitidas considerando siempre la prioridad del peatón”, indica el comunicado.



“Desde el inicio de nuestras operaciones, hemos buscado impulsar con las municipalidades acciones para generar conciencia sobre el uso adecuado de los scooters eléctricos para transitar en las vías de circulación recomendadas: ciclovías y extremo derecho de las pistas, evitando el uso de veredas. Además, Movo cuenta permanentemente con un equipo de personas en campo que cumplen con la tarea de educar a los usuarios sobre el correcto uso de los scooters”, añade el documento.

En tanto, El Comercio se comunicó con la familia de Ana María Rivera, quien indicó que esta se encuentra estable y que ya fue dada de alta de una clínica local. Tiene fracturas en el brazo y un corte de 8 centímetros en la cabeza.



Como se recuerda, el lunes 22 de abril, en la cuadra 33 de la avenida Salaverry, en San Isidro, Ana María Rivera salió de su edificio como todos los días. Mientras caminaba hacia la vereda, un joven en un scooter eléctrico –alquilado a la empresa Movo– la atropelló y la lanzó a un metro y medio de distancia. Al caer, la mujer impactó su cabeza contra el piso.



Sin regulación

Los scooters eléctricos, pese a su alta demanda, circulan por la ciudad sin reglamentos sobre su uso. Hace un mes, el Ministerio de Transportes (MTC) indicó que estaba analizando una regulación de los modos de uso de los VMP (vehículos de movilidad personal), como scooters eléctricos o segways. Sin embargo, hasta la fecha no hay noticias del proyecto.



Según especialistas en materia vial, sin regulación los usuarios tienen la facultad de circular por la vereda o la pista sin ser multados.



Cada vez más personas eligen esta opción para movilizarse y evitar así el tráfico. Una de las empresas que alquila estos dispositivos indicó que en su primera semana de operaciones registró hasta 18 mil viajes.



La Municipalidad de San Isidro asegura que las empresas Movo y Grin firmaron un acta de 14 compromisos, entre ellos que los scooters no circulen por las veredas, que los usuarios usen cascos, que estos dispositivos no bloqueen el paso de peatones y que la velocidad máxima sea de 25 km/h. Varios de estos apartados no se cumplen.



La empresa Movo envió ayer un comunicado en el que indicaba que se realizó el bloqueo preventivo de la cuenta de Rodríguez Carbajal, y que asumirá los gastos de hospitalización y recuperación de la persona afectada.



“Movo reitera la importancia de manejar con precaución en las vías permitidas, considerando siempre la prioridad del peatón. Movo procederá a reducir la velocidad de los scooters de 25 km/h a 20 km/h”.