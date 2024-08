LEER TAMBIÉN: El fuego avanza sin control en la sierra y selva: ya son 46 los incendios forestales en 15 regiones del país

Este escenario se da luego de que aproximadamente 130 conductores de la Ruta A de “El Chino” se rehusaran salir a trabajar como medida de protesta por los dos ataques armados contra los buses de la compañía registrados en menos de una semana. Ellos afirman que la empresa aun no se ha pronunciado al respecto ni ha intentado comunicarse con ellos; por eso, exigen que esta les brinde garantías para su vida.

Son alrededor de 100 unidades las que no han salido y permanecen en sus paraderos, tanto inicial como final: 50 buses en La Ensenada (Puente Piedra) y otros 50 buses en la avenida Lima (Villa El Salvador), respectivamente.

Hasta el momento, los conductores se han manifestado de forma anónima por temor a posibles represalias por parte de quienes perpetraron los ataques. Asimismo, los choferes apostados en el paradero de Puente Piedra indicaron que tampoco cuentan con vigilancia policial, pese a que hay una comisaría a solo dos cuadras.

Las razones de esta paralización

Todo comenzó el jueves de la semana pasada, cuando alrededor de las 5 y 30 de la tarde, dos personas abordo de una moto realizaron 5 disparos contra un bus de “El Chino” que transitaba por el Malecón Chillón, en Puente Piedra, y que tenía pasajeros en su interior. Aquella vez, señalaron los choferes, los atacantes gritaron que su accionar es contra la empresa, no contra algún conductor.

A este ataque le siguió el ocurrido la noche del último martes, al promediar las 7. Unos sujetos efectuaron 6 disparos dentro del paradero inicial de la empresa ubicado en La Ensenada, también en Puente Piedra. Dos buses terminaron con las lunas rotas y otras partes afectadas por los impactos de bala. Asimismo, el vigilante que se encontraba al interior se salvó de milagro.

Según información brindada por los propios conductores, la decisión de no salir a las calles se debe a estos atentados y no por un arrebato de no querer trabajar. Ellos piden a la empresa que se pronuncie y les otorguen la seguridad del caso porque se sienten expuestos ante cualquier otro ataque.

“Es un paro para que nos brinden un poco de seguridad y así seguir trabajando. Pero hasta ahora no se manifiesta la empresa. No nos apoya como trabajadores y conductores de la empresa. Nosotros no vamos a esperar un tercer atentado”, expresó uno de los choferes.

En tanto, los conductores indicaron que desconocen si efectivamente los dueños de la empresa de transporte “El Chino” vienen siendo blanco de extorsiones, aunque señalaron que los ataques podrían estar ligados a este tipo de delito o alguna similar.

¿Continuará esta medida?

Los conductores de los busos de “El Chino” anunciaron que mientras la empresa no se pronuncie y les brinde la seguridad del caso los buses de la Ruta A no saldrán a las calles.

“De lo contrario Seguiremos esperando porque no podemos trabajar con este miedo, pues cualquier cosa nos puede pasar. Son dos atentados en una semana. ¿Qué esperan? ¿que haya muertos para recién reaccionar?”, dijo uno de los trabajadores.

Mientras tanto, un grupo de ellos permanece en el paradero inicial de la empresa, en Puente Piedra, a la espera de recibir alguna comunicación de los dueños. Cabe mencionar que son miles de personas las que diariamente abordan los buses de esta línea de transporte y que ahora tendrán que utilizar los servicios de otra empresa para poder llegar a sus destinos.

“Estamos parando por nuestra propia cuenta, pedimos las garantías del caso y que se solucione este tema. No vamos a salir a trabajar hasta que no nos den una solución. Somos por lo menos 130 choferes los que no hemos salido a trabajar”, sostuvo uno de los conductores afectados.

Rutas de "El Chino"

La Empresa de Transporte Urbano Los Chinos S.A. (Etuchisa) empezó a operar en 1993 y con el paso del tiempo se ha hecho conocida popularmente como El Chino. Unos años antes, en 1990, la entonces compañía Javier Prado importó 20 buses articulados chinos al Perú. Estas unidades operaron primero en la vía Evitamiento y luego pasaron a la vía Expresa. Sin embargo, la empresa como tal se desintegró y surgió una nueva, pero como ya muchas personas conocían a los buses como los chinos, se optó por colocarle dicho nombre.

Fue así que la empresa comienza a operar en la ciudad de Lima bajo dicha denominación. Sus buses se caracterizan por tener un llamativo color celeste y tener dos recorridos, rutas A y C, que conectan los distritos de Villa El Salvador y Puente Piedra. No obstante, en sus inicios estas unidades tenían otras rutas, salían desde la urbanización Pro —en Los Olivos— y se dirigían al distrito de Villa María del Triunfo.

En la actualidad, la compañía de transporte cuenta con al menos 240 vehículos.

Los buses de la empresa Etuchisa pasan por importantes vías de la ciudad como la Vía de Evitamiento y la avenida Separadora Industrial.

Ruta A (Línea 1802): desde avenida Lima (Villa el Salvador) hasta La Ensenada (Puente Piedra). Cuenta con 111 paraderos.

Ruta C (Línea 8108): desde avenida Lima (Villa el Salvador) hasta Zapallal (Puente Piedra). Cuenta con 136 paraderos.

Debido al cese temporal de las operaciones de la Ruta A de “El Chino” los ciudadanos que abordaban sus buses tendrán que elegir otra líneas, como las que manejan las empresas Sol de Oro y El Rápido, que cubren parcialmente la ruta de Etuchisa.

Primer ministro se pronuncia

El primer ministro Gustavo Adrianzén expresó su rechazo a los atentados perpetrados en contra de los buses de la mencionada empresa de transporte y reconoció el impacto que tienen estas unidades en la vida cotidiana de los ciudadanos, así como en la economía del país.

“Me sumo a la preocupación y, por supuesto, expreso mi repudio por estas formas de criminalidad. La extorsión es un problema muy serio. Es un crimen que ahuyenta la inversión, ¿qué emprendedor va a iniciar un negocio si le dejan una granada o una bala? Este tema nos preocupa de manera significativa”, mencionó en conferencia de prensa.

El funcionario aseguró que el Gobierno viene trabajando para garantizar la seguridad en las rutas afectadas. “Que la empresa deje de transitar genera un problema enorme en el día a día de muchas personas. El ministro del Interior está preocupado por lo sucedido y está tratando de garantizar toda la seguridad posible”, subrayó.