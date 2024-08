En el último tiempo se han registrado varios incidentes en los aeropuertos del territorio nacional. Uno de los más trascendentes ocurrió el pasado 2 de junio, cuando un repentino apagón dejó completamente a oscuras la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Este hecho (como otros que le siguieron) evidenció un déficit en el mantenimiento preventivo de los sistemas de algunas terminales aéreas. En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció ya hace unas semanas que se encuentra en proceso de mejorar la infraestructura aeroportuaria del país.

El titular del sector, Raúl Pérez Reyes, indicó que se viene impulsando la construcción de cuatro terminales aéreos en la selva . Estos proyectos demandarían una inversión acumulada cercana a los 620 millones de soles . Cabe mencionar que en el Perú hay más de 20 aeropuertos, 5 de ellos internacionales. Precisamente, el objetivo de esta medida es que, con la nueva infraestructura, se incremente la actividad turística, tanto en su modalidad interna como en la receptiva.

Los nuevos aeropuertos están previstos a ser construidos en Datem del Marañón (Loreto), Soplín Vargas (Loreto), Oxapampa (Pasco) y Unión Asháninka (Cusco) . El MTC espera concretar estas iniciativas a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Actualmente se vienen ultimando detalles para la apertura el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec) / JULIO REAÑO

Características y etapa de ejecución

Todos los proyectos, a excepción del de Unión Asháninka, han sido declarados viables y se encuentran en la etapa de diagnóstico. Hablamos de los nuevos aeropuertos en Datem del Marañón, Soplín Vargas y Oxapampa. Asimismo, el MTC ya inició el proceso para adquirir los terrenos para sus respectivos desarrollos.

En el caso del terminal aéreo de Unión Asháninka, este se halla en la fase de preinversión, con estudios de perfil en marcha.

Datem del Marañón

Lo que busca la DGAC es reemplazar el aeródromo de San Lorenzo, ubicado en la ciudad del mismo nombre, con el aeropuerto de Datem del Marañón. Este terminal tendrá mayores dimensiones, lo que permitirá que reciba aeronaves de mayor capacidad, como aeronaves de hasta 50 pasajeros. Su inversión está prevista en cerca de 164 millones de soles.

Se prevé que cuente con una pista de aterrizaje nueva, calles de rodaje y un terminal de pasajeros que permita acelerar los procesos operativos. Además, se edificará una torre de control, un cuartel SEI (alberga personal, equipo y vehículos de emergencia) y demás estructuras para asegurar el buen funcionamiento del aeropuerto.

Soplín Vargas

Ubicado en la zona de Soplín Vargas, este aeropuerto llevará el nombre de “Aeropuerto Teniente Manuel Clavero”, como el del distrito donde estará situado. Si bien el anuncio de su construcción no ha tenido tanta repercusión, sí resulta crucial debido a su posicionamiento estratégico: cerca de la frontera con Colombia y relativamente cerca del territorio ecuatoriano.

Se adecuarán las instalaciones para atender el aterrizaje y el despegue de aeronaves ligeras, permitiendo transportar pasajeros y mercancía hacia y provenientes de Iquitos.

Oxapampa

El terminal aéreo de Oxapampa atravesará dos fases de construcción. Primero, el recinto permitirá la llegada de aeronaves con capacidad de hasta 80 pasajeros. Una vez conseguido este primer paso, se efectuará la ampliación y mejora de las instalaciones, aspirando a tener la capacidad suficiente para atender aviones de hasta 180 pasajeros.

Unión Asháninka

Como lo ya mencionado, este proyecto aún no cuenta con la aprobación de viabilidad. No obstante, la cartera de Transportes y Comunicaciones ya otorgó la buena pro para la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto.

Según el ministro Pérez Reyes, la construcción de estos terminales aéreos beneficiará significativamente la conectividad aérea en la selva peruana, región que precisamente necesita acelerar su proceso de conexión con el resto del país. Asimismo, hará que los viajes sean más seguros y rápidos, incrementando de esta forma el turismo en las localidades y las zonas aledañas.

Por último, mencionó que se abrirán nuevas oportunidades de empleo, y se generará una forma más efectiva de transportar pasajeros y mercancía, beneficiando así a los emprendimientos locales y al crecimiento económico de las localidades.

¿Qué impacto tendrán nuevos aeropuertos?

El MTC ha precisado que estos nuevos terminales aéreos mejorarán la conectividad en la selva peruana, haciendo que los viajes sean más seguros y rápidos. También aseguró que facilitarán el acceso al turismo, tanto interno como extranjero, impulsando el desarrollo económico al interior de las regiones. En ese sentido, dijo que su moderna infraestructura permitirá una mayor frecuencia de vuelos y mejorará la calidad del servicio aéreo en dichas zonas.

Además de mejorar la conectividad, los futuros aeropuertos generarán empleo durante su construcción y operación. El sector señaló que esto se traduce en nuevas oportunidades económicas para los residentes locales.

Creación de nuevos terminales aéreos fomentará el turismo, la creación de nuevos puestos de trabajo y mejores oportunidades para las regiones, indicó el ministro de Transportes.

María Eugenia Morales, ingeniera mecánica y docente de la UNI, dijo a El Comercio que lo que se requiere en el país es mayor conectividad y en ese sentido destacó la construcción de más aeropuertos sobre todo en la Amazonía, que es uno de los lugares mas extensos y con pocas obras de gran infraestructura en el territorio nacional.

“Ya era tiempo de tomar acción porque realmente nuestro país es inmenso y no podemos estar tan aislados, tenemos que integrarnos y de esa forma podemos aumentar nuestro nivel de vida y aumentar la economía ya que el tiempo de traslado va a ser mucho menor”, sostuvo.

Con nuevos aeropuertos se busca conectar más regiones entre sí y recibir mayor cantidad de turistas. (Foto: GEC)

Morales agregó que actualmente no hay línea aéreas regionales, es decir, la mayoría solamente van a las capitales de departamento y no a las demás ciudades adyacentes. Por ello, dijo que es necesario ver este sector de transporte de forma integral, involucrando no solo a Lima, sino también a las demás regiones, provincias y distritos del Perú.

“Cuando nos trasladamos al interior del país vemos que tenemos grandes deficiencias. Por ejemplo, si quiero ir de Huánuco a Trujillo, primero tengo que ir a Lima y luego de allí a Trujillo, entonces estamos recontra aislados a pesar de que nuestro territorio es inmenso. En la selva también, cuando bajan los ríos las poblaciones y comunidades amazónicas quedan aisladas. He trabajado muchos años en la selva y conozco la problemática, por eso creo que tenemos que comenzar con un sistema de transporte unificado”, manifestó.

Modernización de ocho aeropuertos

Como parte del proceso para mejorar la infraestructura aeroportuaria y fortalecer la red aérea del país, el MTC también viene trabajando en un proyecto para rehabilitar, mejorar y mantener 8 aeropuertos que ya operan desde hace años. Las terminales incluidas en el plan se ubican en Jaén (Cajamarca), Huánuco, Jauja (Junín), Ilo (Moquegua), Rioja (San Martín), Chimbote (Áncash), Chinchero (Cusco) y Yurimaguas (Loreto).

Esta iniciativa no solo busca mejorar la infraestructura existente, sino también optimizar la conectividad entre diversas regiones del país, promoviendo así el desarrollo económico y social. Se espera que estas mejoras faciliten el acceso a destinos poco visitados, incentivando el turismo y el comercio local. Cerca de 6 millones de pasajeros nacionales se beneficiarían con la medida.

Este proyecto se encuentra bajo la responsabilidad de Proinversión y será ejecutado bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP). Actualmente, la operación se encuentra en la etapa de formulación, en la cual se evalúa diversos aspectos técnicos y financieros relacionados con el diseño del plan. Además, se está llevando a cabo la elaboración del informe de evaluación correspondiente, vital para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.

El plan involucra la modernización de pistas de aterrizaje, pistas de rodaje, plataformas de estacionamiento de aeronaves y otros elementos cruciales para la operación aeroportuaria.