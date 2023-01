El Ministerio de Salud (Minsa) a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima este, realizó hoy, sábado 14 de enero, el lanzamiento de la campaña de piscina saludables con la finalidad de prevenir riesgos en la salud de los veraneantes en su jurisdicción.

María Elena Aguilar, viceministra de Salud, señaló que las piscinas tienen que cumplir diversos parámetros y pruebas y esperar, de 24 a 48 horas, para corroborar si son aptas para el público que asiste.

“Este proceso es dinámico, puede cambiar de un día a otro o en horas. Dentro de esto, los dueños de la piscina tienen que ir verificando y cambiando de acuerdo a las decisiones técnicas. Recordar que el aplicativo Verano Saludable indica si la piscina es saludable o no”, declaró para Canal N.

Una de las piscinas en las que se realizaron las muestras de calidad de agua, calidad de limpieza, equipamiento y operatividad de instalaciones fue Vacilandia Park, en el distrito de Ate. El resultado final arrojó que sí es apta para las personas.

De otro lado, Gisela Isla, ingeniera del Minsa, indicó que son cuatro los parámetros para certificar que la piscina es saludable. “Las mediciones de campo, que también están el nivel de PH y tomas de cloro. La muestra de parásitos son las que demoran más. Además, que los locales y estanques estén limpios y que la documentación correspondiente esté en regla”, puntualizó.

“La vigilancia que realiza la Diris y Digesa es de manera semanal”, resaltó.

La viceministra recomendó a la población a tener en cuenta esta información para disfrutar de espacios de manera segura y que no representen un riesgo a la salud de sus familias, como es la enfermedad de la conjuntivitis, diarreicas y respiratorias. “Hay más de 191 piscinas y 40 saludables. El resto están cerradas y aún no se puede decir si son saludables o no”, sostuvo la autoridad sanitaria.

Asimismo, exhorta a los ciudadanos a no acudir a las piscinas que no están aptas, de acuerdo a las revisiones del Minsa.