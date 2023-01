En una entrevista con El Comercio, el alcalde de la municipalidad de Miraflores, Carlos Canales, indicó que esta inspección se dio a raíz de una carta de una vecina enviada al municipio dos días antes donde denunció que algunas puertas de emergencia del cine no funcionaban.

“Hace dos días nos llega la comunicación de vecinos que habían ido al cine y señalaban que habían tratado de salir por unas puertas y les habían dicho que esas puertas estaban clausuradas, que no podían salir por ahí”, relató el alcalde.

“Mandamos un grupo de fiscalización a la parte del área de los cines y encontramos que realmente hay trabajos que se vienen realizando en plena función en tres salones del cine. Esto genera que estén acordonadas ciertas áreas y que no se pueda acceder a esa zona, eso implica que cierren el acceso a determinadas salidas”, agregó.

Producto de esta inspección, Defensa Civil registró falta de luces de emergencia, señalización de rutas de evacuación, ausencia de pasamos en rutas de evacuación e inexistencia de acceso de salida, detalló la comuna.

Por otro lado, sobre el mismo centro comercial, Defensa Civil encontró que carece de un sistema de detección de humo centralizado y se encontró material inflamable en la ruta de evacuación que eleva el riesgo de incendio.

El centro comercial luce vacío tras la clausura.

La empresa dueña Larcomar, Parque Arauco, señaló en un comunicado que la clausura temporal “ha sido una acción desproporcionada”. Indicó también que las observaciones municipales en áreas comunes del centro comercial eran menores y “no comprometían la seguridad de nuestros visitantes. Tanto es así, que ya han sido inmediatamente subsanadas y nos encontramos realizando las gestiones para reiniciar las operaciones a la brevedad”.

Comunicado del Parque Arauco, empresa dueña de Larcomar.

Por su parte, Américo Gonzales, gerente general de Cinépolis, dijo en una entrevista a El Comercio que “es mentira lo que dice el comunicado de la Municipalidad respecto a que no tenemos licencia, sí la tenemos”. Dicha licencia fue entregada el 20 de diciembre por la gestión anterior, dos días antes de que el cine abra sus puertas.

“Ellos [la administración anterior] revisaron con todo su personal, con todas las áreas correspondientes y nos dieron los permisos, nos dieron la licencia. Lo que no entendemos es cómo ahora, solo 20 días después, han cambiado los criterios, son las mismas actas [de observaciones de Indeci]. Y no en función a las normativas de seguridad o los planos sino a subjetividades o interpretaciones [de las áreas de la municipalidad], fueron revisiones sin planos ni expediente. Hemos reclamado en ese sentido”, expresó Gonzales.

En cuanto a la clausura temporal, el alcalde Canales aseguró ser uno de los más interesados en la reapertura de Larcomar al entender la importancia de este lugar para el turismo peruano. “Soy el primer defensor, soy pro empresa y de la libertad de mercado, pero eso implica el respeto a las normas y las reglas en los centros comerciales”. Indicó que apenas se subsanen las observaciones, el local podrá abrirse.

Dicho centro comercial se suma a la lista de puntos turísticos cerrados en el país. Actualmente Machu Picchu está con las puertas cerradas, así como otras zonas turísticas en Cusco, Arequipa y Puno que se encuentran restringidas debido a las manifestaciones.

“A Larcomar llegan más de 10 millones de personas al año. Pero eso significa que tengo que garantizar, como operador del centro comercial, el 100% de seguridad no el 99%, no el 98%, el 100%. Nadie me puede decir que el día que se hizo la inspección, algún funcionario de del Larcomar podría haber dicho que había cero riesgo”, concluyó.