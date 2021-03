Conforme a los criterios de Saber más

La desigualdad podría medirse solo con este dato: una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso al agua potable. Adicionalmente, según un informe difundido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el 2019, más de la mitad de pobladores del orbe no tiene acceso a servicios seguros de saneamiento. Esta situación se agrava si tomamos en cuenta una de las medidas básicas de prevención que exige la actual pandemia del COVID-19: lavarse las manos constantemente. Ante este escenario urge tomar conciencia acerca de esta crisis y buscar medidas para contrarrestar la carencia del líquido elemento. Precisamente, como parte de las actividades por el Día Mundial del Agua, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el Gobierno de Canadá y Forest Trends organizan la muestra “El agua vive en los ecosistemas”. Este evento presenta tres ilustraciones creadas por los reconocidos artistas Fito Espinoza (Lima), Natalia Eddem Lizárraga (Cusco) y Rember Yahuarcani (Loreto), quienes abordan en sus trabajos el concepto “De la montaña a tu caño”. Las obras estarán disponibles desde hoy en las redes sociales.

Hablan los artistas

El trabajo de la cusqueña Natalia Eddem Lizárraga transmite esta poderos idea: el agua es el corazón de la pachamama. "Uno piensa que el agua cae pasa, por el río y ya, pero no es así. Detrás hay todo un sistema de flora y fauna que mantiene este recurso hídrico".

Para esta exhibición, los tres creadores coinciden en la idea de realizar representaciones femeninas en sus trazos. Rember Yahuarcani, por ejemplo, ha tomado prestada la imagen de las mujeres indígenas que llevan una pretina sobre la cabeza y sobre sus espaldas un canasto hecho de un lianas. Según cuenta, ese recipiente las va a acompañar durante toda su vida y es, de alguna manera, el elemento que simboliza la vida, pues dentro se lleva la cosecha del día. En su ilustración el canasto ha sido reemplazado por una gota de agua para dar fuerza a la metáfora que el pintor huitoto nos quiere transmitir, “no solo es que no haya vida sin agua, para un indígena el agua es la vida misma”.

Natalia Eddem, por su parte, también utiliza una gota de agua, pero desde una perspectiva diferente. Ella toma como punto de partida a la Pachamama para decirnos que el corazón de la tierra es el agua, el cual está representado por el personaje central de su pintura. “Muchos no saben que el bofedal, que es lo que lleva en sus manos esta gotita de agua, es el ecosistema que hace preservar este líquido en muchas partes de la sierra. He colocado aves, nevados y otros animales porque nosotros dependemos de ellos. Si alguna falta el agua podría desaparecer en estos lugares”.

En el Día Mundial del Agua el artista plástico Fito Espinosa nos da este mensaje: "Las personas que están acostumbradas a vivir en la ciudad nos desconectamos de todo y perdemos de vista que el agua, que todo en realidad es una cadena que proviene de la naturaleza".

Finalmente, Fito Espinosa comenta que su obra toca la desconexión que tenemos con la naturaleza en diferentes niveles. “En la imagen que trabajé es claro que todo lo que necesitamos para sustentarnos nos lo da la naturaleza, pero sucede que ni siquiera pensamos en eso. El agua no viene directo de una tubería sino que proviene de todo un ecosistema natural que hay que cuidar”, precisa. Y va más allá, al mencionar una paradoja tan real en nuestros tiempos: destruimos aquello que nos da vida. “Me di cuenta de que todo se enlaza con la naturaleza y que la naturaleza tiene un factor femenino determinante porque lo entrega todo. He hecho un paralelismo con la mujer, lo femenino es lo que por cientos de años se ha vapuleado, se ha dejado de lado, se ha agredido y se mata. Lo que nos da vida no es el cemento de las ciudades sino la naturaleza que es, desgraciadamente, muy frágil”.

Más información: La muestra se exhibe desde hoy en los Facebook USAID Perú y Forest Trends.