La cuadra 10 de la avenida Camino Real, en San Isidro, se transforma con la inauguración del NOS PUCP, un edificio de uso mixto construido por la Universidad Católica como centro de convenciones, aulario, oficinas corporativas y lo que será en breve el teatro con el equipamiento más moderno del país. Pero sumado a esta infraestructura, uno de sus aspectos más interesantes es que supone la unión de los tres edificios de esta casa de estudios a lo largo de la calle.

En efecto, como explica el arquitecto Reynaldo Ledgard, exdecano de la Facultad de Arquitectura de la PUCP y responsable del diseño del edificio, su principal aporte será la integración de espacios antes separados, dedicados al mundo empresarial, la actividad docente y la promoción cultural.

Fachada del edificio NOS PUCP, sobre la cuadra 10 de la Avenida Camino Real, en San Isidro. (Fotos: Renzo Salazar /El Comercio) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR

“Lo que vamos a tener es una conexión que recorre el interior del centro empresarial Esquilache, que atraviesa una serie de espacios de reuniones y conferencias en los pisos tercero y cuarto del NOS PUCP y termina conectando directamente con los niveles cuarto y quinto del centro cultural de la Católica”, explica.

Foyer del teatro NOS, diseñado por el arquitecto Reynaldo Ledgard (Fotos: Renzo Salazar / El Comercio) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR

Asimismo, el vínculo entre los tres edificios no solo es interno, sino que también se verá reflejado en la dinámica de sus fachadas. Como señala el destacado arquitecto, a lo largo de toda la cuadra, a manera de una plaza longitudinal, se incluirán restaurantes, cafés y librerías. En el caso del centro cultural, sus tradicionales espacios serán en breve intervenidos para tener salida a la calle.

El pasado 13 de julio, el teatro NOS fue presentado para la comunidad universitaria. La implementación técnica terminará a principios del 2023. (Foto: Hugo Pérez /El Comercio) / Hugo Perez

Y si bien la conexión de los edificios no llegará a estar lista para el inminente Festival de Cine PUCP, a inicios de agosto, sí estarán habilitados algunos auditorios para sumarse a la infraestructura del centro cultural. Por cierto, el centro de convenciones NOS se suma a los edificios de la PUCP que cuentan con la clasificación Leadership in Energy & Environmental Design (LEED), estándar en construcción sostenible con mayor prestigio mundial desarrollado por el US Green Building Council.

Cuando termine su equipamiento técnico, el Teatro NOS será uno de las salas para las artes escénicas más modernas de Latinoamérica. (Foto: Hugo Pérez / EL Comercio)

Otro gran teatro

Pero el corazón del edificio se encuentra cruzando la puerta principal, pasando la zona de boleterías y al lado izquierdo de las escaleras que conducen a los pisos superiores, se accede al monumental y luminoso ‘foyer’ del teatro NOS. Un espacio de altura que crea una transición entre la calle y el espacio escénico, al que se accede por dos ingresos laterales.

El teatro NOS cuenta con una capacidad para 600 personas. (Fotos: Renzo Salazar / El Comercio) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR

Con una capacidad para 600 personas y sofisticadas esclusas acústicas, las instalaciones de este nuevo teatro fueron presentadas para la comunidad universitaria el pasado miércoles 13 de julio. Miguel Rueda, ingeniero encargado de su equipamiento interno, nos adelanta que este teatro será totalmente mecanizado, contando con motores automáticos para las tramoyas, las parrillas de luces, el telón, la vestimenta teatral, la pantalla de cine e incluso un sistema cortafuegos. “Grandes teatros en el Perú son contados con los dedos de la mano. Tenemos el Gran Teatro Nacional, el Segura, el UPAO, el Municipal. Pero en los últimos 10 años, la tecnología ha avanzado mucho. Y esta sala dispondrá de la tecnología teatral más reciente”, explica. La automatización del teatro contará con la tecnología española representada por Chemtrol, empresa que ha equipado salas tan importantes como el Liceo de Barcelona, el Teatro Real de Madrid y la Scala de Milán.

A decir del arquitecto Ledgard, en el segundo semestre del año empezará a implementarse el equipamiento técnico. “Creemos que para marzo del próximo año, estaremos listos para montar una obra de teatro con todas las condiciones, como el mejor teatro del Perú y comparable a los mejores de América latina”, promete.