BTS estrena nuevo promocional para Samsung Unpacked 2022 con video inspirado en “Yet to come”

Más sorpresas para ARMY. Samsung liberó esta mañana una nueva campaña publicitaria para Galaxy Unpack de la mano de las superestrellas del k-pop, BTS. En esta edición, el gigante tecnológico presentó el nuevo Galaxy Flip 4 color ‘bora purple’, además del comercial con los idols interpretando una de sus canciones más recientes: Yet to come.

Los artistas surcoreanos son los protagonista de la nueva campaña pubicitaria para Samsung Unpack 2022, siendo el morado el color principal para promocionar el nuevo diseño de los modelos de dispositivos móviles plegables.

Este 10 de agosto, Samsung presentó en vivo la edición color ‘bora purple’ del nuevo Galaxy Flip4, junto al comercial con BTS inspirado en Yet to come. Además, se estrenó “Over the horizon 2022″ del talentoso Suga.

BTS para Samsung con Yet to come:

En el video publicitario de un minuto de duración aparecen los miembros de BTS en un escenario muy similar al de su más reciente comeback: Yet to come. Se puede escuchar fragmentos de la canción de fondo mientras muestran el celular con el nuevo diseño.

Yet to come de BTS con Samsung en Times Square

ARMY aguardó en el Times Square de Nueva York el estreno de “Yet to come” de BTS con Samsung.

BTS toma el control de Times Square para presentar su nuevo video de Yet to Come, en conjunto con @samsungmobilemx pic.twitter.com/mwluQAtmDm — Eréndira R.L. (@eresinaeresina) August 10, 2022