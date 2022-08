BTS Island: In The Seom, el juego para móviles co-creado por el grupo musical coreano BTS, continúa teniendo éxito entre los usuarios. Habiendo superado el millón de descargas y más de un mes desde su lanzamiento, el videojuego está listo para actualizar nuevos capítulos en la aventura de RM, Jin, Jimin, J-Hope, SUGA, Jungkook y V en una isla desierta.

A más de un mes de su lanzamiento, BTS in the SEOM ha reunido miles de jugadores alrededor del mundo, algunos usuarios incluso ya terminaron todos los niveles disponibles y alcanzaron el último episodio de la historia de la banda en sus vacaciones espontáneas. Por fortuna para los usuarios, este no es el fin del juego, pues los desarrolladores anunciaron que habrá una actualización con el segundo capítulo de la aventura , iniciando por el Día 1. La actualización será el próximo 9 de agosto .

Como se observa en el anuncio, desde la cuenta oficial del juego en Twitter, el capítulo 2 parece tener temática de invierno en lugar de verano. Además, otra imagen promocional de la actualización muestra enterizos de dormir de animales para todos los miembros.

Como se sabe, actualmente el juego solo cuenta con 1.101 niveles disponibles, pero se espera que se vayan incrementando con actualizaciones. Si tú también juegas BTS Island: In The SEOM y deseas obtener decoraciones y gemas gratis para tu isla, aquí puedes encontrar códigos para conseguir recompensas especiales. También puedes visitar las islas de Jungkook y Namjoon.