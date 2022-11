Una gran oportunidad para poner al país bajo la mirada del mundo como un gran destino turístico. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PromPerú, acaba de lanzar un video para incentivar la visita a nuestro país de los ciudadanos de Corea del Sur. El proyecto estuvo a cargo del cineasta coreano Hyunwoo Nam, conocido en el medio por dirigir varios videoclips de la exitosa boyband BTS.

Lima, Paracas, Ica, Puno y Cusco fueron las ciudades escogidas para destacarse en este spot. En tanto, Seulgu (@ trip_n_9u), Ikkually (@ikkually), Seung-ah (@seung_asarabia) y Veiled (@seungjuuuuuuu) fueron los influencers coreanos encargados de mostrar el paisaje en cada cuadro del video promocional.

En el video se ve a los jóvenes disfrutar de los distintos atractivos turísticos que cada ciudad tiene por ofrecer; además, destacan la comida y costumbres de cada región. El gran cierre, como no podía ser de otra manera, fue con imágenes de nuestra maravilla del mundo: Machu Picchu.

“¡Impresionante! Así luce Perú en la nueva campaña digital para Corea del Sur llamada ‘My Peru Story’, dirigida nada más y nada menos que por el reconocido Hyunwoo Nam, reconocido por su experiencia en la dirección de bandas mundialmente famosas como BTS”, escribió la organización en el post de Instagram.

El proceso creativo

La subdirectora de la oficina de Turismo Receptivo de PromPerú, Jennifer Pizarro, conversó con El Comercio sobre este proyecto que, según indicó, nació originalmente en 2019 pero tuvo que ser pospuesto debido a la pandemia del COVID-19.

El primer paso que dio PromPerú para llevar a cabo esta campaña fue buscar una compañía que sea su conexión con el mercado coreano, a donde apuntaba el país para incentivar el turismo en Perú. Es a través de esta empresa que llegan hasta el realizador Hyunwoo Nam. Pocos días antes de empezar el rodaje, se reveló su nombre como parte de este equipo.

“Cuando se crean este tipo de campañas localizadas, como las llamamos, siempre se tienen que crear en el país al que tú quieres llegar, al público objetivo (que deseas conseguir). En este caso, se creó el concepto ´hecho por coreanos para coreanos´, pero mostrando el destino Perú”, aseguró Pizarro.

Hyunwoo Nam (primero a la izquierda con polera azul) llegó en agosto a nuestro país para grabar "My Peru Story". (Foto: PromPerú)

Hyunwoo Nam, conocido en el medio por dirigir los videoclips “MIC Drop”, “Persona”, “Dynamite” y “Yet to Come” de BTS, fue muy riguroso en el trabajo realizado para nuestro país. El equipo de PromPerú que estuvo presente durante la filmación del proyecto “My Peru Story”, llevado a cabo en agosto pasado durante 10 días, asegura que el director tenía una visión clara de lo que quería transmitir en el video promocional: plasmar los destinos peruanos como estados de ánimo. Es por esa razón que la fotografía y la iluminación son diferentes en cada paisaje.

“Nosotros hemos acompañado a todo el equipo de filmación y a los influenciadores. Han ido a diversas regiones para hacer la afirmación. Iniciaron en Lima, de ahí viajaron a Ica, de ahí a Cusco y terminaron en Puno”, agregó.

En tanto, sobre la decisión de escoger a Corea del Sur como un potencial público objetivo, la subdirectora de la oficina de Turismo Receptivo de PromPerú puntualizó que “los asiáticos quizás no te pueden dar mucha cantidad de flujo de turistas, pero sí tienen un gasto mayor respecto al turista estándar. (…) Finalmente, el gasto es lo que va a ayudar a la reactivación económica del sector turismo”.

Asimismo, Jennifer Pizarro aseguró que –durante el estudio del mercado- identificaron que Corea del Sur tiene algunas similitudes con Perú en cuanto a la gastronomía. “A la comida de calle le llaman ´street food´ en Seúl, y es muy común. También es muy común que las personas que venden comida en la calle te lo preparen frente a ti. Les gustó muchísimo poder ver también ese tipo de experiencias que nosotros hacemos y que, a pesar de ser países tan lejanos, compartimos esas similitudes”, dijo.

¿BTS como próxima imagen de Perú?

Los cuatro influenciadores que aparecen en “My Peru Story” son los coreanos Seulgu, Ikkually, Seung-ah y Veiled. Ellos fueron escogidos, entre otras cosas, por el vínculo que han establecido con sus seguidores que pertenecen a la generación millennial y que, además, tienen la posibilidad de viajar.

“Deben tener una base de seguidores que busquen este tema de viajes, de estilo de vida. Con todos esos requisitos, por así decirlo, (la empresa) no envía diferentes propuestas (de influenciadores). En Perú tenemos este departamento digital, donde evalúan -con sus métricas- que efectivamente estos influenciadores que nos proponen desde Corea cumplen con los requisitos para que tengan un alcance debido”, especificó Jennifer Pizarro.

(De izquierda a derecha) Seung-ah, Veiled, Seulgu e Ikkually son los influencers coreanos que estuvieron grabando en nuestro país durante alrededor de 10 días. (Foto: Mother Media)

Pero, ¿existe alguna posibilidad de tener a BTS como imagen para una próxima campaña? La representante de PromPerú fue clara al mencionar que recién están comenzando con esta campaña para incentivar el turismo en nuestro país desde Corea del Sur y podrán ver los resultados a mediados del próximo año. Aunque, la idea de tener a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook le parece atractiva para aplicarla en un futuro.

“La idea es muy buena, no la descartamos; pero ahorita queremos ver bien los resultados con estos influenciadores (…) Quizás en unos años más se pueda considerar porque, claro, eso también va a depender mucho de los presupuestos. Me imagino que es un presupuesto mucho mayor. Pero sí sabemos que los influenciadores, los ‘celebrities’ -en este caso, los cantantes- tienen esta llegada tan amplia que sería super éxito. Sería genial poder traerlos (a los integrantes de BTS); pero, por lo pronto, no tenemos nada planeado”, finalizó Jennifer Pizarro.