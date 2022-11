El famoso ídolo Kim Seok-jin, conocido también por su nombre artístico Jin, es el integrante mayor de la banda BTS y está a muy poco de cumplir los 30 años (edad coreana) el próximo 04 de diciembre. Por ello, el artista asiático se encuentra en la edad límite para ingresar al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. ¿Qué producto sacará este famoso artista antes de apoyar a su país militarmente?

Antes de pasar 2 años en el servicio militar obligatorio para todos los coreanos, Jin pensó en sus millones de fans y lanzará un álbum de fotos individual, el próximo mes, según la agencia de representación del grupo, Big Hit Music.

El álbum de fotos, titulado “Sea of JIN Island”, saldrá a la venta este 2 de diciembre, como parte del proyecto “Special 8 Photo-Folio” del grupo, lanzado en septiembre, para mostrar las personalidades y nuevos lados de los miembros del grupo a nivel individual. Otros tres miembros -Jungkook, RM y Jimin- también han publicado sus libros de fotografías individuales bajo el proyecto.

Jin expresó, en este libro, varias emociones que se pueden sentir en el mar, usando tres conceptos: capitán, pirata y pescador”, dijo Big Hit Music, en un comunicado de prensa.

El cantante Jin, de 29 años, anunció el mes pasado su decisión de comenzar su servicio militar, finalizando la controversia sobre si se debería otorgar a BTS una exención del servicio militar activo por su contribución extraordinaria al campo del arte.

QUÉ ES BTS

BTS es un grupo surcoreano que goza de gran popularidad en todo el mundo y que tiene uno de los grupos de fans más conocidos del mundo.

BTS está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. La banda debutó el 13 de junio de 2013, bajo la compañía Big Hit Entertainment, con la canción “No More Dream”, incluida en su primer sencillo “2 Cool 4 Skool”.

Pese a este lanzamiento, BTS alcanzaría la fama en el año 2015, con sus lanzamientos de la serie The Most Beautiful Moment in Life: Part 1 (2015), Part 2 (2016), y Young Forever (2016).

Estos 7 jóvenes han demostrado su talento en los escenarios, quienes se han hecho acreedores de varios premios en importantes ceremonias, no solo de Corea del Sur, sino en galas internacionales importantes como Billboard.

Los miembros fueron incluidos en la edición internacional de la revista Time como “Líderes de la nueva generación”, y fueron parte de la lista de las personas más influyentes del mundo en 2019.

Además de ello, Forbes Corea los reconoció como las celebridades más destacadas del país en 2018 y 2020, en tanto que el grupo se posicionó en el número 43 de la Forbes Celebrity 100 de 2019 como una de las agrupaciones con mayores ingresos del mundo.

En el año 2020, BTS inició bien con el lanzamiento de su álbum musical “Map of the Soul: 7″.