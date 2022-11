ARMY celebra la nominación de BTS en los Premios Grammy 2023. La reconocida banda surcoreana logra por tercera vez estar nominado en una de las premiaciones más importante de la industria musical.

Este martes 15 de noviembre, la Academia de Grabación reveló su lista de artistas finalistas que competirán por el gramófono dorado en esta 65º edición de los Premios Grammy y BTS no quedó fuera de la nominación este año.

A lo largo del 2021 y 2022, los chicos de Bangtan han trabajado en nueva música tanto como boyband, solistas y colaboraciones internacionales que han sido todo un éxito musical. En esta edición de los Grammy, ARMY espera que BTS pueda obtener el ansiado premio. ¿En qué categoría están nominados?

BTS: Nominaciones en los Premios Grammy 2023

BTS consigue su nominación en la categoría Mejor performance dúo y pop gracias a “My Universe”, colaboración con Coldplay.

Este single lanzado en setiembre del 2021 competirá con ABBA, Camila Cabello y Ed Sheeran, Post Malone y Doja Cat, y la dupla de Sam Smith y Kim Petras.

La boyband de k-pop también competirá en la categoría de mejor video musical con su tema “Yet to come”.

“Yet to come” fue lanzado el pasado 10 de junio como parte del álbum PROOF de BTS. Este single competirá contra Easy on Me de Adele, Woman de Doja Cat, The Heart Part 5 de Kendrick Lamar, As It Was de Harry Styles y All Too Well: The Sort Film de Taylor Swift.